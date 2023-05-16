Tiêu Chiến công khai nắm tay 1 mỹ nhân Cbiz, dân tình 'hú hét' vì quá đẹp đôi

Sao quốc tế 16/05/2023 15:03

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh khoảnh khắc Tiêu Chiến công khai nắm tay 1 mỹ nhân Vbiz khiến dân tình hú hét.

Những ngày qua, có thông tin dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu ChiếnLý Thấm có lịch dự kiến phát sóng từ 21/5 trên giờ vàng của CCTV8. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng trailer của bộ phim hiện đã vượt mốc 100 triệu lượt xem

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh leak của Tiêu Chiến và Lý Thấm trong hậu trường phim Vùng Biển Trong Mơ. Đáng chú ý, khoảnh khắc Tiêu Chiến nắm tay Lý Thấm cùng nhau trượt băng khiến dân tình không khỏi phấn khích vì ngập tràn chemistry ngọt ngào, cứ ngỡ họ đang yêu đương thật sự.

Tiêu Chiến công khai nắm tay 1 mỹ nhân Cbiz, dân tình 'hú hét' vì quá đẹp đôi - Ảnh 1Tiêu Chiến công khai nắm tay 1 mỹ nhân Cbiz, dân tình 'hú hét' vì quá đẹp đôi - Ảnh 2Tiêu Chiến công khai nắm tay 1 mỹ nhân Cbiz, dân tình 'hú hét' vì quá đẹp đôi - Ảnh 3Tiêu Chiến công khai nắm tay 1 mỹ nhân Cbiz, dân tình 'hú hét' vì quá đẹp đôi - Ảnh 4

Trước dự án Vùng Biển Trong Mơ, Tiêu Chiến và Lý Thấm không ít lần đóng phim cùng nhau nên cũng từng dính phải nghi án hẹn hò. Theo đó, cặp đôi bị một team qua đường bắt gặp đi ăn cùng nhau. Ngay lập tức, Tiêu Chiến Lệnh đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt và yêu cầu cộng đồng mạng cũng như giới truyền thông không tung những tin giả vì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nam đỉnh lưu.

Tiêu Chiến công khai nắm tay 1 mỹ nhân Cbiz, dân tình 'hú hét' vì quá đẹp đôi - Ảnh 5

Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ.

Tiêu Chiến công khai nắm tay 1 mỹ nhân Cbiz, dân tình 'hú hét' vì quá đẹp đôi - Ảnh 6

Đây sẽ là thử thách khá lớn với Tiêu Chiến bởi sau một loạt dự án cổ trang, anh sẽ thử sức trong một hình tượng nhân vật khá mới. Với chủ đề dân quốc, Tiêu Chiến (vai Tiêu Xuân Sinh) sẽ đảm nhận vai diễn trong giai đoạn xuyên suốt từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa là diễn viên không chỉ hóa trang già đi mà còn cần phải có diễn xuất tốt để thể hiện nội tâm nhân vật.

Tiêu Chiến công khai nắm tay 1 mỹ nhân Cbiz, dân tình 'hú hét' vì quá đẹp đôi - Ảnh 7

Còn với Lý Thấm - nữ diễn viên vừa sở hữu giá trị nhan sắc đỉnh cao vừa có diễn xuất ấn tượng sẽ thủ vai Đồng Hiểu Mai. Với tài năng vốn có của mình, nhân vật lần này có lẽ sẽ không làm khó được Lý Thấm. Chính vì vậy, với sự góp mặt của hai tên tuổi trên và nội dung kịch bản chất lượng chắc chắn sẽ giúp bộ phim trở thành một dự án vô cùng hứa hẹn và được nhiều người chờ đón.

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