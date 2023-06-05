Lộ tin đồn Ngu Thư Hân đang hẹn hò Ngô Kiến Hào: Thực hư ra sao?

Sao quốc tế 05/06/2023 13:19

Ngu Thư Hân và Ngô Kiến Hào hiện đang bị nghi có mối quan hệ tình ái bởi cả hai có lịch trình trùng hợp đến bất ngờ.

Sohu cho biết, tin đồn về mối quan hệ giữa Ngu Thư HânNgô Kiến Hào đã xuất hiện từ đầu tháng 6. Người hâm mộ phát hiện hai nghệ sĩ đã có mặt ở cùng một địa điểm 3 lần trong 2 tháng trở lại đây.

Cụ thể, vào ngày 11-12/4, Ngu Thư Hân du lịch ở Los Angeles (Mỹ). Cùng thời điểm, Ngô Kiến Hào cũng đăng ảnh có mặt tại đây với gia đình. Đầu tháng 5, ca sĩ Đài Loan thông báo bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh làm việc, Ngu Thư Hân cũng có lịch trình tương tự.

Lộ tin đồn Ngu Thư Hân đang hẹn hò Ngô Kiến Hào: Thực hư ra sao? - Ảnh 1
Lịch trình có nhiều điểm tương đồng khiến cả hai vướng vào nghi vấn hẹn hò 

Đến cuối tháng 5, Ngô Kiến Hào tới Hong Kong gặp gỡ bạn bè và lưu trú lại vài ngày để nghỉ ngơi. Ngu Thư Hân cũng bị bắt gặp xuất hiện trên đường phố xứ Hương Cảng. Cùng với thông tin về lịch bay giống nhau, khán giả còn nhận thấy phong cách ăn mặc của cặp sao cũng tương đồng trong thời gian qua.

Lộ tin đồn Ngu Thư Hân đang hẹn hò Ngô Kiến Hào: Thực hư ra sao? - Ảnh 2
Trước nghi vấn tình ái, hai nghệ sĩ chưa đưa ra phản hồi

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cho rằng giữa Ngu Thư Hân và Ngô Kiến Hào có "sự trùng hợp đáng ngờ". Họ có nhiều bạn chung như Lưu Vũ Hân, Vương Tư Thông và từng chụp ảnh cùng nhau. Trước nghi vấn tình ái, hai nghệ sĩ chưa đưa ra phản hồi.

Lộ tin đồn Ngu Thư Hân đang hẹn hò Ngô Kiến Hào: Thực hư ra sao? - Ảnh 3
Ngu Thư Hân là nghệ sĩ dưới trướng Hoa Sách Ảnh Thị

Ngu Thư Hân sinh năm 1995. Cô là một nghệ sĩ dưới trướng Hoa Sách Ảnh Thị, vốn được biết đến với vai trò là một diễn viên. Cô nàng còn được biết đến với cái tên khác là Esther Yu. 

Tuy nhiên, điều khiến Ngu Thư Hân được chú ý nhiều nhất lại chính là gia thế hàng khủng của mình. Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông xứ Trung thì Ngu Thư Hân sinh trưởng trong một gia đình giàu “nứt đố đổ vách”, riêng mẹ cô đã là chủ nhiều cơ ngơi bất động sản lớn từ từ địa ốc đến khách sạn.

Lộ tin đồn Ngu Thư Hân đang hẹn hò Ngô Kiến Hào: Thực hư ra sao? - Ảnh 4
Gia thế khủng của nữ diễn viên khiến công chúng đặc biệt quan tâm 

Bản thân Ngu Thư Hân cũng là người thừa hưởng máu kinh doanh của gia đình, nên ngay từ khi tốt nghiệp xong, nữ diễn viên đã tự mở công ty riêng và trở thành cổ đông lớn nhất, sau đó đầu tư vào nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau.

Ngu Thư Hân hiện là nghệ sĩ trẻ có lượng người hâm mộ đông đảo, được nhà sản xuất Trung Quốc săn đón.

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