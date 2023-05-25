Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tái phát vết thương ở eo, Ngu Thư Hân và Bạch Lộc tuyên truyền đại diện mới đều bị trì hoãn?

Sao quốc tế 25/05/2023 11:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Thành Nghị cuối năm hợp đồng hết hạn phải rời khỏi công ty giải trí Hoan Thụy.

2. Chung Sở Hi có quyền tự chủ rất lớn trong thiết kế tạo hình, đội ngũ tạo hình bên cạnh cô đều là ngắn hạn, dù sao nhiều thời điểm, cô đều tự mình lên tay trang điểm.

3. Ngu Thư Hân hiện tại đối với kịch bản của mình có quyền lên tiếng.

4. Lý Lan Địch rất hưởng thụ quá trình yêu đương, cô muốn công khai tình cảm, nhưng cả ekip và phía nhà trai Trương Tân Thành đều không cho phép.

5. Ngu Thư Hân và Bạch Lộc tuyên truyền đại diện mới đều bị trì hoãn, bất quá cùng bản thân các nàng quan hệ không lớn, là bên thương hiệu an bài thời gian có vấn đề.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tái phát vết thương ở eo, Ngu Thư Hân và Bạch Lộc tuyên truyền đại diện mới đều bị trì hoãn? - Ảnh 1

6. Dịch Dương Thiên Tỷ được công nhận trong ngành rất cao, đêm trao giải Hoa Biểu lần này anh cũng phải ngồi cùng một số tên tuổi lớn như Ngô Kinh. Trần Khải Ca,...

7. Hồ Nhất Thiên trong giới danh tiếng không tệ, cho nên anh căn bản không thiếu tài nguyên, đơn giản là những tài nguyên này về chất lượng tồn tại rất khác biệt, bất quá đầu năm nay nghệ sĩ đều không dám cầu mong quá nhiều, chỉ cần đảm bảo công việc có thể thuận lợi triển khai là đủ

8. Bản thân Trương Lăng Hách vào vòng chỉ vì kiếm tiền, đều là dựa theo con đường mà công ty đã lên kế hoạch.

9. La Vân Hi không thích đi tạp kỹ, tương đối chuyên chú quay phim.

10. Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tái phát vết thương ở eo, nhưng mỗi lần cô chỉ nghỉ ngơi một lát là quay phim, chờ sau khi hoàn thành công việc mới đi mát xa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tái phát vết thương ở eo, Ngu Thư Hân và Bạch Lộc tuyên truyền đại diện mới đều bị trì hoãn? - Ảnh 2

11. Phạm Băng Băng bình thường giảm cân chủ yếu dựa vào chế độ ăn kiêng.

12. Đối với Ngô Cẩn Ngôn ở giai đoạn hiện tại mà nói, quả thật cũng không đủ để các tiểu sinh nổi tiếng, vô luận là nhà sản xuất hay là tiểu sinh bên kia, cũng sẽ không nguyện ý cùng nàng diễn kịch hợp tác.

13. Bản thân Cung Tuấn kỳ thật tính cách tương đối hiền hòa, cũng sẽ bảo vệ quan hệ, trên cơ bản sẽ không chủ động thù địch.

14. Chuyện Hà Siêu Liên mang thai là tin đồn, cô chỉ là ở giai đoạn chuẩn bị mang thai.

15. Tưởng Y Y tiếp theo đi làm nữ phụ trong bộ phim "Đích giá thiên kim" của Vu Chính, cô đang tranh thủ hợp tác với Lý Hoành Nghị, nhưng phía phim không có ý định định đoạt của cô, nói chung tài nguyên của cô rất ngược đãi.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/5/2023: Huỳnh Hiểu Minh không có ý định tái hôn, Dương Mịch không thích Âu Dương Na Na?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao châu á sao hoa ngữ Ngu Thư Hân Bạch Lộc

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