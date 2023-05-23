Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/5/2023: Lưu Thi Thi gia nhập công ty của Dương Mịch, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đi ăn cùng nhau khi rảnh rỗi?

2. Trương Tịnh Nghi là một cô gái có cá tính. Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đều không quen biết nhau trước khi quay "Tích Hoa Chỉ".

1. Trần Hiểu rất bất mãn khi cùng Triệu Lệ Dĩnh lên hot search, công ty của anh hiện tại cảm thấy không có gì đáng lo lắng vì sức nóng của phim "Vân Tương truyện" có thể được tăng lên.

4. Tần Tiêu Hiền vẫn còn đang theo đuổi Cáp Ni Khắc Tư, nhưng mà phía nữ còn là không mấy thích tính cách của đàng trai.

3. Thành Nghị khi quay cảnh hôn, vì quá nhập tâm, vô tình cắn vào môi của đối phương đâu đến phát khóc.

5. Lưu Thi Thi và Dương Mịch sẽ cùng nhau nâng đỡ người mới, bên Lưu Thi Thi có ý định gia nhập công ty của Dương Mịch.

6. Ngô Thiến vì muốn sống sót tốt hơn trong giới giải trí, không thể không thay đổi tính cách của mình, dù sao cô cũng là đại diện của "tùy hứng" trong giới giải trí. Lúc đầu người trong giới còn có thể nói cô có cá tính, nhưng một thời gian dài, liền cảm thấy cô không có EQ, khó giao tiếp, thương nhân tài nguyên nguyện ý hợp tác với cô đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Mà bây giờ sự nghiệp của nàng bùng nổ, vì thu được tài nguyên tự nhiên phải học cách thay đổi

7. Vương Đại Lục đặc biệt muốn kết hôn, đã mua xong nhẫn kim cương, tính toán cầu hôn Thái Trác Nghi.

8. Vu Chính chính là kiểu người, càng không được coi trọng anh ngược lại càng muốn nâng đỡ.

9. Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Kỳ Long trước đây từng hợp tác, hai người sau này còn có hợp tác kinh doanh khác, nhưng cô cũng không vì vậy mà quen biết Lưu Thi Thi.

10. Quan hệ giữa Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến vẫn luôn rất tốt, nhàn rỗi sẽ hẹn nhau đi ăn, đi chơi.

11. Trương Lăng Hách tạm thời không có tiếng nói mạnh mẽ, hoàn toàn dựa theo sự an bài của công ty mà làm việc. Nhưng cũng may mục tiêu hiện tại của công ty chính là nâng đỡ anh, cho nên khi sắp xếp công việc, công ty sẽ rất cẩn thận nghiêm túc tận lực hết khả năng.

12. Hợp đồng giữa Nhậm Gia Luân và Hoan Thụy vẫn chưa kết thúc, nhưng quan hệ đã rất không tốt. Ông chủ mới rất bất mãn với anh, hai người trước đó không tiếp xúc nhiều. Nhậm Gia Luân ở mảng cổ trang rất tốt, nhưng kịch hiện đại thì không thể lấy được bánh quá tốt.

13. Nam chính "Hắc Liên Hoa" lần lượt tiếp xúc với Đinh Vũ Hề, Thành Nghị, Ngô Lỗi, Tăng Thuấn Hy, nhưng vẫn chưa định.

14. Giả Nãi Lượng rất hào phóng với các nghệ sĩ dưới trướng, sẽ chi tiền rất nhiều, nhưng bây giờ công ty quả thật không có tài nguyên, cho nên không giữ được người.

15. Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa ở bên nhau rất lâu, trao đổi tương đối thuận lợi, đoàn đội chậm rãi cũng thuận theo tự nhiên không can thiệp.