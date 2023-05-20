2. Lý Lan Địch hiện tại ngầm thừa nhận tình yêu, nhưng Trương Tân Thành bên kia không có động tĩnh gì, chủ yếu là kế tiếp còn muốn phát triển sự nghiệp, sợ bị ảnh hưởng.

1. Hoàng Tử Thao rất quan tâm đến cảm xúc của người hâm mộ, anh vẫn không công khai chuyện tình cảm với Từ Nghệ Dương.

4. Hiệu quả rating của "Sóng sau" của Triệu Lộ Tư bình thường, trên mạng xã hội có không ít người cười nhạo và tranh cãi về nữ diễn viên.

5. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiện đang độc thân, nên không hề có việc "kết hôn chớp nhoáng" như lời đồn.

6. Tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện được hé lộ, nhiều người cảm thấy phong cách trang điểm gần đây của cô đã thay đổi rõ rệt, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Cô chỉ muốn thử các phong cách khác nhau để chứng minh rằng cô có thể kiểm soát tất cả các loại phong cách.

7. Thành Nghị đối với bộ phim "Hắc Liên Hoa" anh còn chưa ký, rất có băn khoăn, nhưng công ty là hy vọng anh nhận, bởi vì được lợi thật sự là quá nhiều còn có thể mang theo những người khác trong công ty.

8. Sau khi Tôn Di ly hôn, cô sống cuộc sống tự do và giàu có, nhận phim rất tùy duyên, nhưng không có bạn trai, nhưng cô ấy trong giới vẫn rất hoan nghênh.

9. Dương Tử hiện đang rất tích cực tham gia vào các thương hiệu xa xỉ để cô có thể nâng cao giá trị kinh doanh của mình một cách suôn sẻ. Chỉ là các thương hiệu xa xỉ đều có "con cưng" riêng của mình, Dương Tử nếu muốn được ưu ái, còn phải thể hiện đầy đủ giá trị bản thân, bằng không hiện tại cô bất luận làm như thế nào cũng là uổng phí công sức.

10. Angela Baby hiện đã có tình mới nhưng vẫn chưa muốn công khai.

11. Vương Hạc Đệ kỳ thật cũng rất lo lắng nhiệt độ của bản thân có thể giảm xuống bất cứ lúc nào, cho nên trong thời gian ngắn hắn sẽ không giảm bớt khối lượng công việc, để tránh vị trí của mình bị người khác thay thế, cho dù mình không thể thuận lợi làm việc, cũng có hàng tồn kho giúp anh có cảm giác tồn tại.

12. Triệu Lộ Tư kỳ thật rất coi trọng tài nguyên kinh doanh, dù sao các nghệ sĩ trong giới đều thích cạnh tranh ở mọi phương diện, phàm là một trong số đó rơi vào hoàn cảnh bất lợi, các nghệ sĩ khác tuyệt đối sẽ lấy đề tài này làm đề tài để trào phúng, mà bây giờ cô vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh thời trang, cho nên cô phải nhanh chóng giải quyết vấn đề khó giải quyết này, bằng không thật không biết nghệ sĩ trong giới sẽ trêu chọc cô như thế nào

13 Sau lùm xùm hẹn hò của Vương Sở Nhiên, sức nóng lập tức tăng lên, trước mắt cô cũng coi như là một trong những tiểu hoa 95 có đà tăng mạnh nhất.

14.Trịnh Nghiệp Thành "Thục Cẩm gia" anh rất tích cực tiếp xúc, còn gửi cho nhà sản xuất video diễn xuất của riêng mình.

15. Nền tảng "Hắc Liên Hoa" hiện tại muốn tìm lưu lượng nam, cho nên Ngu Thư Hân muốn lấy phiên 1 cũng không dễ dàng.

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