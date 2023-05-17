Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/5/2023: Vương Nhất Bác chỉ ngủ 2-3 tiếng vì học thuộc lời thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba điều tra nghiêm ngặt người tiết lộ hình ảnh chưa qua chỉnh sửa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tạ Na đã ký với một công ty truyền thông mới. Dự án sắp tới, cô ấy sẽ tuyên truyền cùng với chồng và người em thân thiết là Triệu Lệ Dĩnh. 2. Kim Thần có quan hệ tốt với những nhà sản xuất trong giới là vì EQ của cô ấy cao. Trước kia cô ấy thà làm khán giả mất lòng cũng chọn đứng về phía nhà sản xuất. Thực tế cô ấy luôn ưu tiên giữ quan hệ tốt với phía nhà sản xuất.

3. Gần đây Triệu Lộ Tư tiếp xúc với rất nhiều dự án, nhưng hầu hết vẫn chưa được quyết định. 4. Tuy nhà sản xuất đã làm mọi cách để bộ đam mỹ của Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ được lên sóng nhưng không thành. Diễn viên chính cũng không còn đặt hy vọng vào bộ này nữa.

5. Vương Nhất Bác vì học thuộc lời thoại, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng 6. Dương Mịch hiện độc lập hoàn toàn, không ký với công ty nào hết. 7. Đối với chuyện tình cảm phía Dương Dương quyết định là không phản ứng đợi chuyện "tự chìm xuống". 8. Phạm Thừa Thừa và Trương Tịnh Nghi hợp tác, 2 người không phải gu của nhau nên không có gì ngoài quan hệ đồng nghiệp. 9. Vương Sở Nhiên lúc trước cô tên là Tống Á Mộng, sau đó đổi thành họ với mẹ, đổi thành Vương Sở Nhiên. 10. Đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba đã điều tra nghiêm ngặt những người tiết lộ hình ảnh chưa qua chỉnh sửa 11. Quan hệ giữa Tống Thiến và Dương Dương vẫn chưa bình thường lại. 12. La Vân Hi sẽ không tham gia phim đầu tư thấp do công ty quản lý tự sản xuất. 13. Trương Nhược Quân coi đóng phim là công việc chính của mình, công việc và gia đình cũng phân định rất rõ ràng. Rất nhiều phim truyền hình mời cậu ấy và Đường Nghệ Hân đóng vai vợ chồng đều bị từ chối. 14. Vương Sở Nhiên và Vương Tử Kì chia tay vì đoàn đội "5 lần 7 lượt" tìm mọi cách để chia rẽ cặp đôi. 15. Sau khi quay xong "Thần Ẩn" thì Triệu Lộ Tư chưa vào đoàn mới, cô ấy muốn nghỉ ngơi 1 khoảng thời gian. Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

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