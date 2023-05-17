Thư Kỳ để lộ thủ thuật 'gọt hàm' không dao kéo khiến người xem ngỡ ngàng

Sao quốc tế 17/05/2023 13:36

Thư Kỳ vừa đăng tải ảnh hậu kỳ đang trang điểm cho thấy người đẹp cũng có tạo khối cho gương gặp V-line và sắc nét hơn.

Thời điểm hiện tại, mặc dù đã không còn hoạt động nhiều tại showbiz nhưng Thư Kỳ mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện đều khẳng định được đẳng cấp nhan sắc cũng như thần thái khó ai bì kịp. 

Thư Kỳ sở hữu gương mặt góc cạnh cùng khuôn miệng vô cùng gợi cảm, khác biệt hoàn toàn so với nhiều sao nữ khác tại Hoa ngữ. 

Thư Kỳ để lộ thủ thuật 'gọt hàm' không dao kéo khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 1
Thư Kỳ chia sẻ bí quyết 'gọt hàm' không cần dao kéo khiến nhiều người thích thú.

 Một trong những bí quyết giúp cho contour hiệu quả hơn là tuân thủ theo cấu trúc xương mặt để tìm ra những điểm tối – nơi bạn đánh khối. Các điểm tối trên khuôn mặt thường bao gồm khu vực phần lõm hai bên má, xương hàm, hai bên cánh mũi, hai bên thái dương.

Thư Kỳ để lộ thủ thuật 'gọt hàm' không dao kéo khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 2
Tạo khối là bí quyết để gương mặt thon gọn không dao kéo của Thư Kỳ. 

 Tạo khối được xem là một trong những bước quan trọng  giúp định hình đường nét khuôn mặt hay nói cách khác chính là kỹ thuật đánh lừa thị giác nhờ hiệu ứng tạo khối trên khuôn mặt. Kỹ thuật này sẽ giúp gương mặt bạn thon gọn nhanh chóng mà chẳng cần đụng tới dao kéo.

Thư Kỳ để lộ thủ thuật 'gọt hàm' không dao kéo khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 3
Dù đã U50 nhưng Thư Kỳ vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và thần thái sang chảnh.

Kỹ thuật tạo khối sẽ giúp cho gương mặt của bạn thon gọn và nhanh chóng mà không cần đụng đến dao kéo.  Thư Kỳ lựa chọn cho mình kem contour thay cho dạng phấn nhằm tạo được hiệu ứng tự nhiên và bớt tình trạng bị bay nền nếu như bạn dùng cọ phấn để tạo khối sau đó. 

Với bí quyết này, nhiều người đã hiểu lý do vì sao Thư Kỳ luôn xuất hiện đẹp, hoàn hảo trước ống kính như vậy dù chẳng cần sự can thiệp của dao kéo.

Thư Kỳ để lộ thủ thuật 'gọt hàm' không dao kéo khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 4
Vẻ đẹp rạng rỡ, thanh thoát và không kém phần quyến rũ, ngọt ngào của cô được ví như một đóa hồng trắng

 Thư Kỳ sinh năm 1976 tại Đài Loan, trải qua thời thơ ấu cơ cực. Khi mới 17 tuổi, người đẹp một mình đến Hồng Kông theo đuổi nghệ thuật. Cô từng được biết đến với vai trò người mẫu, có khoảng thời gian đóng phim cấp ba sau đó chuyển hướng sang các dự án chính thống và gặt hái được thành công vang dội. 

Thư Kỳ để lộ thủ thuật 'gọt hàm' không dao kéo khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 5
Gần chạm ngưỡng 50, Thư Kỳ vẫn duy trì được độ nổi tiếng trong làng giải trí và được công chúng nhắc đến như một nữ thần. 

Các tác phẩm: Sắc tình nam nữ, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Gác kiếm, Người vận chuyển, Thời khắc đẹp nhất, Vợ tôi là gangster, Thương thành, Phi thành vật nhiễu, Nhiếp Ẩn Nương… đưa Thư Kỳ trở thành minh tinh hàng đầu Hoa ngữ và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2016, người đẹp kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân. Cặp sao được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc dù chưa may mắn có con sau nhiều nỗ lực.

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