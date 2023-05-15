Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây

Sao quốc tế 15/05/2023 14:59

Phạm Băng Băng luôn xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng thảm đỏ và chưa bao giờ làm công chúng thất vọng.

Phạm Băng Băng là ngôi sao đình đám của Hoa ngữ, cô luôn có những màn xuất hiện đầy ấn tượng trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes với những bộ cánh nổi bật và để lại nhiều dấu ấn riêng. Trước đây, tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter còn có bài nhắc nhớ về thời trang thảm đỏ của Phạm Băng Băng với tiêu đề "14 khoảnh khắc thảm đỏ ngoạn mục của "cô gái vàng" Phạm Băng Băng".

Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây - Ảnh 1
Phạm Băng Băng khoác bộ váy cảm hứng long bào của vua chúa thời phong kiến tới thảm đỏ Cannes năm 2010. Đây là lần đầu người đẹp Trung Quốc dự sự kiện này.
Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây - Ảnh 2
Năm 2012, Phạm Băng Băng chọn bộ trang phục thiết kế theo phong cách "gốm sứ" Trung Quốc được thiết kế bởi Christopher Bu. Phía trước và sau của chiếc váy là hình ảnh của Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa gồm Dương Quý Phi, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền.
Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây - Ảnh 3
Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Cannes với một thiết kế của Bốc Kha Văn làm thủ công trong bốn tháng. Những con hạc trắng hướng đến hòa bình và tự do. Trong văn hóa phương Đông, hạc trắng tượng trưng cho sự cao quý, thanh tao. Chiếc váy có tổng cộng chín con hạc - con số được coi là điềm lành trong văn hóa Trung Hoa, đồng thời là con số may mắn của cô.
Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây - Ảnh 4
Bộ đầm đỏ trễ vai rực rỡ của nhà mốt Valentino khiến Phạm Băng Băng nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hollywood diện đầm cắt xẻ khoe thân. Kiểu tóc búi cao cùng màu son đỏ đậm khiến Phạm Băng Băng toát lên vẻ đẹp cổ điển đậm chất Á Đông của mỹ nhân họ Phạm.
Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây - Ảnh 5
Sau nhiều năm xuất hiện với những bộ cánh xa hoa, lộng lẫy tới năm 2015 Phạm Băng Băng lựa chọn đầm voan kết hoa cầu kỳ của nhà mốt Marchesa. Phạm Gia tiếp tục bùng nổ visual với khí chất như tiên tử đẹp đến mê đắm lòng người tại trời Âu.
Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây - Ảnh 6
Bộ đầm đến từ nhà mốt Alexis Mabille lấy điểm nhấn ở phần tay với thiết kế hoa hồng và phần nơ đen ở trên vai. Phạm Băng Băng cột tóc gọn gàng phía sau, không quá cầu kỳ trong việc make-up. Hình ảnh của kiều nữ họ Phạm thiên về dịu dàng, sang trọng nên chưa tạo được hiệu ứng trên thảm đỏ. Nhưng hình ảnh của cô lại bị lép vế trước cả dàn mỹ nhân nóng bỏng trên thảm đỏ.
Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây - Ảnh 7
Phạm Băng Băng ghi điểm với truyền thông quốc tế với những thiết kế gợi cảm lộng lẫy cùng kiểu vấn tóc cổ điển thanh tao tỏa sáng rạng ngời trên thảm đỏ trong khuôn khổ LHP Cannes.
Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây - Ảnh 8
Vẻ đẹp kiêu sa, thanh tao và vô cùng gợi cảm của Phạm Băng Băng được khẳng định qua thiết kế đầm ren kín đáo điểm xuyết thêm chi tiết áo choàng cape. Nếu như bộ đầm Tứ đại mỹ nhân mang dấu ấn Trung Hoa thì thiết kế này giúp Phạm Băng Băng lộng lẫy quyến rũ không thua gì các kiều nữ Hollywood.

 Từ năm 2019 đến nay, Phạm Băng Băng vẫn chưa lấy lại được hào quang sau thời gian bị "phong sát" tại Trung Quốc. Thảm đỏ Cannes cũng thiếu vắng những nhan sắc Châu Á có thể bùng nổ visual như Phạm Băng Băng đã từng. 

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Trong làng giải trí xứ Trung, nhắc đến mỹ nhân hạng A sở hữu nhan sắc hoàn hảo, mặt mộc đẹp nhất nhì Cbiz, người hâm mộ chắc chắn nhớ đến Phạm Băng Băng.

Xem thêm
Từ khóa:   sao cbiz hoa ngu phạm băng băng LHP Cannes nữ hoàng thảm đỏ

TIN LIÊN QUAN

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn

Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'?

Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'?

Vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, Dương Tử sắp sửa thành đôi với 'đàn em' Hứa Khải, netizen nhất quyết ngăn cản

Vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, Dương Tử sắp sửa thành đôi với 'đàn em' Hứa Khải, netizen nhất quyết ngăn cản

'Ngót nghét' tuổi 41, Phạm Băng Băng để lộ nhan sắc thật qua ống kính người đi đường

'Ngót nghét' tuổi 41, Phạm Băng Băng để lộ nhan sắc thật qua ống kính người đi đường

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu