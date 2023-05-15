Khó có sao châu Á nào vượt qua đẳng cấp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes: Ngôi sao phương Đông sáng rực trời Tây

Phạm Băng Băng luôn xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng thảm đỏ và chưa bao giờ làm công chúng thất vọng.

Phạm Băng Băng là ngôi sao đình đám của Hoa ngữ, cô luôn có những màn xuất hiện đầy ấn tượng trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes với những bộ cánh nổi bật và để lại nhiều dấu ấn riêng. Trước đây, tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter còn có bài nhắc nhớ về thời trang thảm đỏ của Phạm Băng Băng với tiêu đề "14 khoảnh khắc thảm đỏ ngoạn mục của "cô gái vàng" Phạm Băng Băng".

Phạm Băng Băng khoác bộ váy cảm hứng long bào của vua chúa thời phong kiến tới thảm đỏ Cannes năm 2010. Đây là lần đầu người đẹp Trung Quốc dự sự kiện này.

Năm 2012, Phạm Băng Băng chọn bộ trang phục thiết kế theo phong cách "gốm sứ" Trung Quốc được thiết kế bởi Christopher Bu. Phía trước và sau của chiếc váy là hình ảnh của Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa gồm Dương Quý Phi, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền.

Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Cannes với một thiết kế của Bốc Kha Văn làm thủ công trong bốn tháng. Những con hạc trắng hướng đến hòa bình và tự do. Trong văn hóa phương Đông, hạc trắng tượng trưng cho sự cao quý, thanh tao. Chiếc váy có tổng cộng chín con hạc - con số được coi là điềm lành trong văn hóa Trung Hoa, đồng thời là con số may mắn của cô.

Bộ đầm đỏ trễ vai rực rỡ của nhà mốt Valentino khiến Phạm Băng Băng nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hollywood diện đầm cắt xẻ khoe thân. Kiểu tóc búi cao cùng màu son đỏ đậm khiến Phạm Băng Băng toát lên vẻ đẹp cổ điển đậm chất Á Đông của mỹ nhân họ Phạm.

Sau nhiều năm xuất hiện với những bộ cánh xa hoa, lộng lẫy tới năm 2015 Phạm Băng Băng lựa chọn đầm voan kết hoa cầu kỳ của nhà mốt Marchesa. Phạm Gia tiếp tục bùng nổ visual với khí chất như tiên tử đẹp đến mê đắm lòng người tại trời Âu.

Bộ đầm đến từ nhà mốt Alexis Mabille lấy điểm nhấn ở phần tay với thiết kế hoa hồng và phần nơ đen ở trên vai. Phạm Băng Băng cột tóc gọn gàng phía sau, không quá cầu kỳ trong việc make-up. Hình ảnh của kiều nữ họ Phạm thiên về dịu dàng, sang trọng nên chưa tạo được hiệu ứng trên thảm đỏ. Nhưng hình ảnh của cô lại bị lép vế trước cả dàn mỹ nhân nóng bỏng trên thảm đỏ.

Phạm Băng Băng ghi điểm với truyền thông quốc tế với những thiết kế gợi cảm lộng lẫy cùng kiểu vấn tóc cổ điển thanh tao tỏa sáng rạng ngời trên thảm đỏ trong khuôn khổ LHP Cannes.

Vẻ đẹp kiêu sa, thanh tao và vô cùng gợi cảm của Phạm Băng Băng được khẳng định qua thiết kế đầm ren kín đáo điểm xuyết thêm chi tiết áo choàng cape. Nếu như bộ đầm Tứ đại mỹ nhân mang dấu ấn Trung Hoa thì thiết kế này giúp Phạm Băng Băng lộng lẫy quyến rũ không thua gì các kiều nữ Hollywood.

Từ năm 2019 đến nay, Phạm Băng Băng vẫn chưa lấy lại được hào quang sau thời gian bị "phong sát" tại Trung Quốc. Thảm đỏ Cannes cũng thiếu vắng những nhan sắc Châu Á có thể bùng nổ visual như Phạm Băng Băng đã từng.

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? Trong làng giải trí xứ Trung, nhắc đến mỹ nhân hạng A sở hữu nhan sắc hoàn hảo, mặt mộc đẹp nhất nhì Cbiz, người hâm mộ chắc chắn nhớ đến Phạm Băng Băng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-co-sao-chau-a-nao-vuot-qua-ang-cap-thoi-trang-cua-pham-bang-bang-tai-lhp-cannes-ngoi-sao-phuong-ong-sang-ruc-troi-tay-582190.html