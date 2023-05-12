Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 12/05/2023 07:30

Trong làng giải trí xứ Trung, nhắc đến mỹ nhân hạng A sở hữu nhan sắc hoàn hảo, mặt mộc đẹp nhất nhì Cbiz, người hâm mộ chắc chắn nhớ đến Phạm Băng Băng.

Mới đây, Phạm Băng Băng trở thành chủ đề được quan tâm khi chia sẻ hình ảnh mặt mộc ở tuổi 42. Cô gây ấn tượng với làn da trắng mịn, căng bóng. Nhiều ý kiến cho rằng cô trông còn đẹp hơn khi trang điểm kỹ lưỡng.

Phạm Băng Băng nổi tiếng với cách thức chăm sóc da cầu kỳ. Theo Jing Daily, cô từng tiết lộ quy trình dưỡng da lên đến 28 bước, gồm 13 bước vào ban ngày và 15 bước trước khi đi ngủ. Ngôi sao sinh năm 1981 ưu tiên các sản phẩm giúp cô có làn da tươi trẻ, ngăn ngừa nếp nhăn.

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 1Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 2

Trước đây, Phạm Băng Băng từng nhiều lần gây sốt với những hình ảnh khoe visual trên MXH. Sở hữu nhan sắc trời ban, cô nàng tự tin khoe sắc bất chấp camera thường.

 

Theo "nữ hoàng thảm đỏ" của showbiz Trung Quốc, quá trình dưỡng da của cô luôn phải có đầy đủ các bước như chống nắng toàn thân, làm sạch, cân bằng da, đắp mặt nạ, dưỡng ẩm phục hồi và dưỡng trắng. Cô tốn nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày để hoàn thành chu trình làm đẹp này. Ngoài ra, Phạm Băng Băng còn dùng mặt nạ 2-3 ngày/lần, nhưng cũng có lúc một ngày/lần tùy theo mức độ tiếp xúc với mỹ phẩm, ánh nắng. Cô cũng nhận thấy việc tẩy tế bào chết rất quan trọng.

Bên cạnh thói quen dưỡng da, người đẹp tuân thủ chế độ ăn lành mạnh, rèn luyện thể thao nhằm tăng cường quá trình trao đổi chất, nâng cao thể lực.

Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 3Ngỡ ngàng với mặt mộc của Phạm Băng Băng ở tuổi U40, nhan sắc thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 4

Phạm Băng Băng hiện làm beauty blogger, kinh doanh mỹ phẩm song song với việc duy trì sự nghiệp trong showbiz. Ở tuổi 42, sự nghiệp trong showbiz Hoa ngữ của Phạm Băng Băng tụt dốc thảm hại sau bê bối trốn thuế năm 2018. Hiện tại, cô vẫn bị phong sát, chưa thể quay trở lại thị trường Trung Quốc. Tuy vậy, cô hiện đẩy mạnh các hoạt động ở nước ngoài như đóng phim ở Hàn Quốc, tham gia giải Oscar 2023 hay Tuần lễ Thời trang Paris… Ngoài ra, cô cũng chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới trên Instagram.

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