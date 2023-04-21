Phạm Băng Băng diện váy cánh hoa đen trắng đi dự sự kiện, khí chất ngời ngời xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ'

Sao quốc tế 21/04/2023 17:14

Phạm Băng Băng vẫn giữ vững phong độ của một "nữ hoàng thảm đỏ" dù chỉ xuất hiện trong một bữa tiệc của một thương hiệu nước Pháp tổ chức.

 

Diễn viên Phạm Băng Băng mặc đầm bó thiết kế lạ mắt khi dự tiệc của một thương hiệu hôm 20/4. Hiện tại, Phạm Gia vẫn bị báo chí Trung Quốc hạn chế đăng tin, Băng Băng hoạt động trên mạng xã hội.

Phạm Băng Băng diện váy cánh hoa đen trắng đi dự sự kiện, khí chất ngời ngời xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 1
Đầm đen kết hợp với những bông hoa trắng khổ lớn trên hai cánh tay giúp Phạm Băng Băng ghi điểm, khi dự sự kiện - Ảnh: Weibo

 

Phạm Băng Băng diện váy cánh hoa đen trắng đi dự sự kiện, khí chất ngời ngời xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 2
Diễn viên trang điểm nhẹ, tóc buông xõa, gương mặt nổi bật - Ảnh: Weibo

 

Phạm Băng Băng diện váy cánh hoa đen trắng đi dự sự kiện, khí chất ngời ngời xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 3
Trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng cập nhật nhiều ảnh tại sự kiện, thu hút quan tâm. Nhan sắc của cô được khen "thăng hạng" - Ảnh: Weibo

 

Phạm Băng Băng diện váy cánh hoa đen trắng đi dự sự kiện, khí chất ngời ngời xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 4
Trên mạng xã hội, Băng Băng nhận nhiều lời khen của khán giả - Ảnh: Weibo

 

Phạm Băng Băng diện váy cánh hoa đen trắng đi dự sự kiện, khí chất ngời ngời xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 5
Diễn viên chụp bộ hình tại khuôn viên tòa nhà nơi tổ chức sự kiện, có thể nói bất kể vị trí nào thì cô cũng luôn phát sáng trong từng khung hình - Ảnh: Weibo

Tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế, có hành vi gian lận thông qua các “hợp đồng âm dương”. Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó đã viết thư tay xin lỗi khán giả song dư luận tỏ ra phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản "phong sát" nữ diễn viên trong suốt ba năm qua. 

Phạm Băng Băng diện váy cánh hoa đen trắng đi dự sự kiện, khí chất ngời ngời xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 6
Phạm Băng Băng vẫn đang tích cực gây dựng hình ảnh và tìm con đường quay trở lại showbiz - Ảnh: Weibo

 

Phạm Băng Băng diện váy cánh hoa đen trắng đi dự sự kiện, khí chất ngời ngời xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ' - Ảnh 7

 

Phạm Băng Băng tích cực hoạt động trên các trang mạng xã hội cá nhân - Ảnh: Weibo

Năm 17 tuổi, Phạm Băng Băng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu Cách Cách.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như: Võ Mị Nương truyền kỳTôi không phải Phan Kim Liên...

Hiện tại, sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng tại Trung Quốc đang bị đóng băng khi nhiều nhà sản xuất, đạo diễn ngại hợp tác với cô vì lo ngại người đẹp nằm trong danh sách những ngôi sao bị cấm sóng do bê bối đời tư. Đầu năm 2022, cô sang Hàn Quốc, tham gia dự án truyền hình Insider của đài jTBC (Hàn Quốc).

 

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