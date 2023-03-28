Đã tìm ra bằng chứng Phạm Băng Băng là tượng đài nhan sắc đẹp nhất của Cbiz: Tất cả chỉ cần một bức ảnh

Phạm Băng Băng ở thời điểm hiện tại kể từ sau vụ việc bị phong sát và không được xuất hiện tại màn ảnh Trung Quốc một lần nào nữa nhưng cũng không thể phủ nhận mỹ nhân xứ Trung vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc lớn nhất nhì đất nước tỷ người. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng cô chính là nữ diễn viên đẹp nhất Cbiz.

Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, netizen xứ Trung đã được dịp xôn xao khi rần rần chuyền tay nhau bức ảnh đời thường của Phạm Băng Băng lúc còn trẻ với tốc độ chóng mặt. Trong ảnh, Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ không khỏi ghen tỵ khi sở hữu làn da mịn màng trắng đến phát sáng.