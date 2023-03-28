Đã tìm ra bằng chứng Phạm Băng Băng là tượng đài nhan sắc đẹp nhất của Cbiz: Tất cả chỉ cần một bức ảnh

Phải rất lâu nữa Cbiz mới được chứng kiến thêm vẻ đẹp hoàn hảo của Phạm Băng Băng.
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Phạm Băng Băng ở thời điểm hiện tại kể từ sau vụ việc bị phong sát và không được xuất hiện tại màn ảnh Trung Quốc một lần nào nữa nhưng cũng không thể phủ nhận mỹ nhân xứ Trung vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc lớn nhất nhì đất nước tỷ người. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng cô chính là nữ diễn viên đẹp nhất Cbiz.
Mới đây nhất, netizen xứ Trung đã được dịp xôn xao khi rần rần chuyền tay nhau bức ảnh đời thường của Phạm Băng Băng lúc còn trẻ với tốc độ chóng mặt. Trong ảnh, Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ không khỏi ghen tỵ khi sở hữu làn da mịn màng trắng đến phát sáng.
Dù chỉ bận outfit đơn giản nhưng chừng đó cũng là đủ để nhiều người công nhận nhan sắc hoàn hảo của mỹ nhân họ Phạm khi vẻ đẹp của cô thực sự quá hoàn hảo và không có một sơ hở nào cả. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, thần thái của Phạm Băng Băng cũng được đánh giá cao khi mang nét kiêu sa, quyến rũ trông như một quý cô sang chảnh.
Dù bài viết chỉ vừa được đăng tải trong ít phút nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Dưới phần bình luận, netizen đã không quên để lại lời khen cho nhan sắc vượt thời gian của "Nữ hoàng thảm đỏ" Phạm Băng Băng.
Phạm Băng Băng là nữ diễn viên điện ảnh, ca sĩ, người mẫu, người sáng lập, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Trung Quốc. Phạm Băng Băng là một trong những Đại hoa đán thuộc Song Băng ngang hàng Tứ đại Hoa đán Trung Quốc và Thư Kỳ, Thang Duy. Cô được xem là một biểu tượng sắc đẹp và thời trang tại Trung Quốc và Châu Á.