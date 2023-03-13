Hậu scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng tái xuất xinh đẹp gây chú ý tại thảm đỏ Oscar

Sao quốc tế 13/03/2023 19:20

Nhan sắc Phạm Băng Băng tại thảm đỏ Oscar khiến fan phát sốt vì quá xinh đẹp.

Phạm Băng Băng tươi tắn và sexy xuất hiện tại lễ trao giải Oscar diễn ra sáng 13/3 (theo giờ Việt Nam) tại Los Angles Mỹ. Người đẹp 42 tuổi vấn tóc kiểu Hollywood cổ điển, nổi bật trong chiếc đầm màu bạc lấp lánh của Tony Ward kết hợp áo choàng màu xanh lá vô cùng bắt mắt. Đáng chú ý kể từ sau scandal trốn thuế 5 năm trước, đây mới là lần hiếm hoi người ta được nhìn thấy minh tinh màn ảnh một thời của Cbiz xuất hiện tại một sự kiện lớn. 

Trước đó vào tháng 2 vừa rồi, Phạm Băng Băng gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Berlin, Đức và giờ là Oscar. Điều này khiến fan cho rằng, nữ diễn viên đang từng bước trở lại làng giải trí sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng vừa qua. 

Hậu scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng tái xuất xinh đẹp gây chú ý tại thảm đỏ Oscar - Ảnh 1

Hậu scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng tái xuất xinh đẹp gây chú ý tại thảm đỏ Oscar - Ảnh 2
Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet 

Từng là ngôi sao hàng đầu của Hoa ngữ và châu Á, tham dự hầu hết các sự kiện lớn trên thế giới nhưng cách đây 5 năm, cô nàng đã tự đóng lại cảnh cửa sự nghiệp của mình khi vướng phải tội trốn thuế dẫn đến việc bị phong sát. 

Nữ diễn viên bị phạt và truy thu thuế lên tới 883 triệu Nhân dân tệ (tương đương 128 triệu USD). Phạm Băng Băng khi đó chia sẻ rằng cô thấy xấu hổ, tội lỗi với những gì mình đã làm và xin lỗi khán giả. Với tư cách người nổi tiếng, cô nói có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp để làm gương cho mọi người.  

Hậu scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng tái xuất xinh đẹp gây chú ý tại thảm đỏ Oscar - Ảnh 3

Dẫu vậy ở thời điểm hiện tại, hầu hết fan hâm mộ đều mong muốn cô nàng comeback hơn bao giờ hết để mang tới làn gió mới trong giới phim ảnh Cbiz. 

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Những hình ảnh mới đây của Phạm Băng Băng tại sân bay ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ fan hâm mộ.

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