Phạm Băng Băng lên đường sang LHP Quốc tế Berlin, nhan sắc thế nào mà dân tình 'mê đắm đuối'?

Sao quốc tế 23/02/2023 18:03

Mới đây, Phạm Băng Băng "gây bão" khi xuất hiện tại sân bay lên đường đến LHP Quốc tế Berlin để tham gia các buổi quảng bá cho bộ phim "Lục Dạ".

Mới đây, Phạm Băng Băng xuất hiện tại sân bay lên đường đến LHP Quốc tế Berlin để tham gia các buổi quảng bá cho bộ phim "Lục Dạ" - dự án phim của Hàn Quốc. 

Theo thông tin từ truyền thông, phim Lục Dạ sẽ được công chiếu tại LHP Quốc tế Berlin vào ngày 26/2 tới. Bên cạnh đó, phim cũng lọt đề cử ở hạng mục Toàn Cảnh của mùa giải năm nay. Với vai trò nữ chính, Phạm Băng Băng cũng dành thời gian đến tham dự buổi công chiếu phim, những hình ảnh của cô tại sân bay được ghi nhận vào sáng 22/2 gây nhiều sự chú ý.

Phạm Băng Băng lên đường sang LHP Quốc tế Berlin, nhan sắc thế nào mà dân tình 'mê đắm đuối'? - Ảnh 1Phạm Băng Băng lên đường sang LHP Quốc tế Berlin, nhan sắc thế nào mà dân tình 'mê đắm đuối'? - Ảnh 2

Xuấ hiện tại sân bay từ sớm, Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông nhờ nhan sắc vạn người mê, khí chất thanh tao trứ danh. Nữ diễn viên để tóc đen dài, diện trang phục đen, kính đen. Điểm nhấn trong lần xuất hiện mới đây của Phạm Băng Băng có thể kể đến màu son đỏ mà cô sử dụng, giúp tôn lên làn da trắng phát sáng của nữ diễn viên.

Ngoài việc dành lời khen cho trạng thái tốt, phong độ vững vàng theo thời gian của nữ diễn viên, khán giả còn đặt kỳ vọng vào bộ phim sắp được công chiếu. 

Phạm Băng Băng lên đường sang LHP Quốc tế Berlin, nhan sắc thế nào mà dân tình 'mê đắm đuối'? - Ảnh 3

Sau khi vướng vận đen tại quê nhà, Phạm Băng Băng quyết định phát triển sự nghiệp sang thị trường nước ngoài. Sau vai diễn nhỏ trong phim Insider, nữ diễn viên tiếp tục chọn Lục Dạ cũng do Hàn Quốc sản xuất làm dự án tiếp theo trong sự nghiệp.

Trong dự án điện ảnh mới này, Phạm Băng Băng sẽ kết hợp với nữ diễn viên quen thuộc Lee Yoo Jung, tạo nên một chuyện tình đầy thú vị trên màn ảnh. Do đó, thông qua dự án lần này, khán giả mong rằng Phạm Băng Băng sẽ mang đến màn trình diễn ấn tượng, lấy lại hào quang vốn có. Đặc biệt, công chúng tin rằng tài nguyên của nữ diễn viên sẽ dồi dào trở lại xứng đáng với những cố gắng không ngừng nghỉ của cô.

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Những hình ảnh mới đây của Phạm Băng Băng tại sân bay ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ fan hâm mộ.

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