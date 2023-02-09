Phạm Băng Băng và bạn trai thân mật, tình cảm khi đi chụp ảnh cùng nhau

Trang 63 đưa tin, vào đầu tuần, Phạm Băng Băng đã đến Yên Đài, tỉnh Sơn Đông để thực hiện một bộ ảnh mới. Ngoài ê-kíp làm việc, fan còn bắt gặp bạn trai của cô - doanh nhân Quách Nham Phong cũng tham gia vào chuyến đi này.

Trong video được đăng tải, có thể thấy sau khi chụp ảnh xong, Phạm Băng Băng còn cùng với bạn trai đi dạo một đoạn. Dù chưa kết hôn, mối quan hệ của hai người được cho là ổn định và bền chặt.

Theo đó, Quách Nham Phong không ngại thể hiện tình cảm với bạn gái như ôm và mặc áo cho cô trước mặt rất nhiều người. Về phía Phạm Băng, cô cũng tương tác với bạn trai rất tự nhiên và thân mật. Vì vậy, nhiều người tin rằng có thể cặp đôi đang có ý định công khai chuyện tình này.

Được biết, Phạm Băng Băng từng hẹn hò với nhiều sao nam nổi tiếng, nhưng không có mối tình nào là có cái kết đẹp. Hiện tại cô đang trong mối quan hệ tình cảm với bạn trai ngoài ngành giải trí Quách Nham Phong - bằng tuổi với cô. Quách Nham Phong tuy hiện tại là doanh nhân như có xuất thân khá hiển hách và từng làm việc 18 năm trong môi trường quân đội nên rất được lòng công chúng cũng như fan của Phạm Băng Băng.

Sau khi việc hẹn hò của Phạm Băng Băng và bạn trai Quách Nham Phong được phơi bày, nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của anh để tìm hiểu thêm thông tin về đời tư. Cũng vì vậy mà công chúng phát hiện được nam doanh nhân họ Quách từng có một đời vợ và con trai riêng, cậu bé hiện đang sống cùng mẹ.

Sau thời gian dài bị "phong sát", trong năm 2022 vừa qua, Phạm Băng Băng đã có những bước đi đầu tiên trong công cuộc vực dậy sự nghiệp của mình. Theo đó, hai bộ phim Hollywood mà cô góp mặt là 355 và The King's Daughter đã lần lượt được công chiếu. Nữ diễn viên cũng xuất hiện trong tác phẩm truyền hình Insider với một vai diễn khách mời, lần "Hàn tiến" này đã đem về cho cô giải Diễn viên châu Á kiệt xuất tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 27 diễn ra vào tháng 10 vừa qua.