Phạm Băng Băng mở rộng thị trường hoạt động hậu phong sát, Hong Kong sẽ là điểm đến kế tiếp sau Hàn Quốc?

Sau 4 năm bị phong sát tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng đã có những bước đầu quay lại hoạt động nghệ thuật tại các thị trường quốc tế.

Trước khi bị phong sát vào năm 2018 vì trốn thuế, Phạm Băng Băng từng là một trong những sao nữ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Suốt 4 năm bị đóng băng sự nghiệp, nữ diễn viên chỉ có thể tham gia vào các sự kiện nhỏ lẻ và nhiều tác phẩm chưa được công chiếu cũng bị rơi vào cảnh "đóng bụi", điển hình là bộ phim Ba Thanh Truyện có kinh phí đầu tư "khủng" là 39 triệu USD.

Ba Thanh Truyện (tên cũ Thắng Thiên Hạ) chịu cảnh đắp chiếu vô thời hạn - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, trong năm 2022 vừa qua, Phạm Băng Băng đã có những bước đi đầu tiên trong công cuộc vực dậy sự nghiệp của mình. Theo đó, hai bộ phim Hollywood mà cô góp mặt là 355 và The King's Daughter đã lần lượt được công chiếu. Nữ diễn viên cũng xuất hiện trong tác phẩm truyền hình Insider với một vai diễn khách mời, lần "Hàn tiến" này đã đem về cho cô giải Diễn viên châu Á kiệt xuất tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 27 diễn ra vào tháng 10 vừa qua.

Có nhiều thông tin cho rằng sau Hàn Quốc, Phạm Băng Băng lựa chọn Hong Kong là điểm đến tiếp theo để phát triển sự nghiệp. Cụ thể, cô đã cùng bố mẹ đến xứ Cảng Thơm vào tháng 10 vừa qua, khi được hỏi về mục đích chuyến đi thì nữ diễn viên đáp lại vài từ: "Tôi có tí việc". Câu trả lời ngắn nhưng khiến nhiều người tin rằng cô sẽ lấn sân sang thị trường Hong Kong.

Một nguồn tin tiết lộ, Phạm Băng Băng đã bay đến Hong Kong để gặp gỡ các NSX phim tại đây, cô cũng có nhiều mối quan hệ tại thị trường này. Đồng thời, với danh tiếng sẵn có, "nữ hoàng giải trí" được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại xứ Cảng Thơm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-mo-rong-thi-truong-hoat-ong-hau-phong-sat-hong-kong-se-la-iem-en-ke-tiep-sau-han-quoc-533317.html