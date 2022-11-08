Phạm Băng Băng tính chuyện cưới xin, mời cả chuyên gia phong thủy để xem ngày tốt?

Sao quốc tế 08/11/2022 11:35

Sau nhiều thăng trầm trong tình cảm, Phạm Băng Băng được cho là đang tính đến chuyện làm đám cưới sau khi đưa bố mẹ đến gặp một chuyên gia phong thủy nổi tiếng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Phạm Băng Băng đã đưa bố mẹ đến Hong Kong để du lịch. Vì chuyến đi này trùng với sinh nhật của ông Phạm Đào - cha ruột nữ diễn viên - nên cô cũng đã tổ chức một bữa tiệc và mời đến vài người bạn thân thiết.

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Phạm Băng Băng tổ chức sinh nhật cho bố ruột - Ảnh: Internet

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Một nguồn tin tiết lộ, tại bữa tiệc sinh nhật của ông Phạm Đào, có hai người nổi tiếng đến tham dự là MC Kim Linh và chuyên gia phong thủy nổi tiếng Hong Kong Mạch Linh Linh.

Mạch Linh Linh từng là tâm điểm của truyền thông khi cô đưa ra dự đoán chính xác về sự tan vỡ của hôn nhân Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong. Vì vậy, sự xuất hiện lần này của cô tại bữa tiệc nhà họ Phạm khiến công chúng cho rằng bố mẹ của Phạm Gia đang muốn nhờ vị này nhận xét về đường hôn nhân của con gái.

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MC Kim Linh được Phạm Băng Băng mời đến bữa tiệc - Ảnh: Internet
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Phạm Băng Băng và Mạch Linh Linh quen biết nhau từ trước - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, giới truyền thông xứ Cảng Thơm đã liên hệ với Mạch Linh Linh, cô cho biết mình đã có mối quan hệ nhiều năm với gia đình Phạm Băng Băng. Mạch Linh Linh còn tiết lộ sắp tới sẽ mời ông Phạm Đào tham gia một show về giọng hát của những người trung niên. Nếu ông Phạm Đào thành công thì đây sẽ là bước đệm lớn giúp cho Phạm Băng Băng hoạt động nghệ thuật tại Hong Kong, vì thời gian qua nữ diễn viên đã chứng minh được thực lực khi khá thành công tại Hàn Quốc.

Khi được hỏi về việc có cùng cha mẹ Phạm Băng Băng trao đổi chuyện cưới xin của nữ diễn viên hay không, Mạch Linh Linh trả lời: "Trải qua nhiều bước ngoặt và từng vài lần đổ vỡ chuyện tình cảm, mẹ của Phạm Băng Băng rất lo lắng khi thấy con gái muốn mặc theo số phận của mình. Nhưng tôi thấy bản thân Phạm Băng Băng rất mạnh mẽ, xinh đẹp, tài năng, có nhiều người theo đuổi, nên chỉ khuyên mẹ cô ấy không nên quá lo lắng trước lựa chọn của con gái".

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Được biết, Phạm Băng Băng từng hẹn hò với nhiều sao nam nổi tiếng, nhưng không có mối tình nào là có cái kết đẹp. Hiện tại cô đang trong mối quan hệ tình cảm với bạn trai ngoài ngành giải trí Quách Nham Phong - bằng tuổi với cô. Quách Nham Phong tuy hiện tại là doanh nhân như có xuất thân khá hiển hách và từng làm việc 18 năm trong môi trường quân đội nên rất được lòng công chúng cũng như fan của Phạm Băng Băng.

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Hiện tại Phạm Băng Băng đang trong mối quan hệ tình cảm với bạn trai ngoài ngành giải trí Quách Nham Phong - Ảnh: Internet

Về phía Phạm Băng Băng, mới đây cô đã được nhận giải Diễn viên xuất sắc tại LHP Quốc tế Busan. Qua video cảm ơn, nữ diễn viên nói: "Tôi rất vinh hạnh khi được chọn trong số rất nhiều diễn viên châu Á để trở thành người đoạt giải".

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Tuy nhiên, chiến thắng lần này của Phạm Băng Băng gây ra nhiều tranh cãi, khán giả tại quê hương cho rằng cô đã mua giải nhầm "trải đường" cho việc hoạt động tại Hàn Quốc. Nhiều người nhận định, từ khi bị phong sát đến này, Phạm Băng chỉ đảm nhận một vai khách mời trong Insider và vai phụ trong phim điện ảnh 355 do Hollywood sản xuất, nên việc cô nhận giải là hoàn toàn không thuyết phục. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng giải thưởng này là để vinh danh sự đóng góp của cô trong suốt nhiều năm hoạt động chứ không chỉ ở những dự án gần đây.

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