Phạm Băng Băng nhân chứng cho câu nói 'tuổi tác cũng chỉ là con số' khi xuất sắc giành giải diễn viên châu Á xuất sắc

Sao quốc tế 25/10/2022 16:56

Dù bị phong sát trong nước nhưng Phạm Băng Băng vẫn không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất khi vẫn hoạt động năng nổ ở bên ngoài.

Phạm Băng Băng từ trước tới nay luôn là một cái tên lớn của Cbiz, tạm gác câu chuyện scandal sang một bên hầu hết mọi người đều công nhận cô là một nữ diễn viên có tài và sẽ còn giúp nền điện ảnh xứ Trung vươn xa hơn nữa nếu như không vướng phải những rắc rối đáng tiếc. 

Bằng chứng là tại sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim Busan hôm 8/10, người đẹp 41 tuổi được trao giải Diễn viên châu Á xuất sắc. Phạm Băng Băng không tới Hàn Quốc nhận giải, vì thế quay video gửi cho ban tổ chức. 

Phạm Băng Băng nhân chứng cho câu nói 'tuổi tác cũng chỉ là con số' khi xuất sắc giành giải diễn viên châu Á xuất sắc - Ảnh 1
Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Người đẹp đánh giá điện ảnh Hàn tiên phong không chỉ ở châu Á mà trên toàn thế giới, với nhiều nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên tài ba. Có thể thấy dù đánh mất đi vị thế trong nước nhưng bên ngoài châu lục tên tuổi của cô nàng vẫn rất nổi tiếng. 

Chứng kiến những gì mà mỹ nhân 41 tuổi đạt được, không ít fan hâm mộ xứ Trung đã hy vọng cô nàng có thể trở lại với làng giải trí Cbiz bởi sau tất cả ai cũng đều có sai lầm và xứng đáng được trao thêm niềm tin 1 lần nữa. 

Sau bê bối trốn thuế năm 2018, Phạm Băng Băng không còn xuất hiện tại các sự kiện phim ảnh lớn ở Trung Quốc, chỉ tham gia hoạt động thời trang. Những tác phẩm cô quay trước đó cũng chưa được ra mắt. Đầu năm nay, người đẹp sang Hàn đóng vai khách mời trong Insider - phim truyền hình do Min Yeon Hong đạo diễn, Kang Ha Neul, Heo Sung Tae đóng chính.

Phạm Băng Băng nhân chứng cho câu nói 'tuổi tác cũng chỉ là con số' khi xuất sắc giành giải diễn viên châu Á xuất sắc - Ảnh 2
Người hâm mộ hy vọng cô nàng sẽ có thể quay lại với Cbiz - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân cuối tháng 6, diễn viên cho biết luôn nỗ lực để được chủ động trong cuộc sống. Cô viết: "Ai cũng vậy, người bạn có thể dựa vào cả đời chỉ có bạn mà thôi. Tôi tin như thế và cũng đang như thế. Trông chờ người khác mang hạnh phúc cho mình, như thế bạn sẽ cả đời bị động. Tôi thà vất vả khổ sở cũng phải nắm quyền chủ động trong tay. Tôi thường tự nói, người dựa vào bản thân, số phận sẽ không tệ đâu"

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