Vẻ đẹp kinh diễm động lòng người của Phạm Băng Băng bất ngờ 'dậy sóng' trở lại

Dù ở độ tuổi nào, nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn sở hữu vẻ ngoài kinh diễm và lay động lòng người.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, là một nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Từ khi còn trẻ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và nhan sắc hơn người. Băng Băng nổi tiếng với các bộ phim như Hoàn Châu Cách Cách, Võ Mị Nương truyền kì,... Tuy đã bị hạn chế hoạt động nghệ thuật nhiều năm do bê bối trốn thuế, nhưng sức ảnh hưởng của Phạm Băng Băng vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Thỉnh thoảng, các chủ đề về nữ diễn viên vẫn được cộng đồng mạng đem ra bàn tán trên khắp các diễn đàn. Mới đây, dân tình bất ngờ đào lại tấm ảnh của Phạm Băng Băng lúc mới nổi tiếng. Dù ở độ tuổi nào, nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ ngoài kinh diễm và lay động lòng người.

Phạm Băng Băng không còn xuất hiện nhiều trong giới giải trí. Cô chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh cá nhân và tận hưởng của sống của mình. Mãi cho đến gần đây, nữ diễn viên mới tham gia diễn xuất trong bộ phim của Hàn Quốc, như một tín hiệu cho sự trở lại. "Kẻ nội gián" đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Phạm Băng Băng sau 4 năm vắng bóng. Vụ bê bối tài chính năm 2018 đã nhấn chìm sự nghiệp của nữ hoàng giải trí Trung Quốc. Cô ít xuất hiện trước truyền thông, không được mời tham gia các dự án phim ảnh tại Trung Quốc.

Dù xuất hiện với thời lượng không nhiều nhưng Phạm Băng Băng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Cô khiến người xem "lạnh sống lưng" bằng phong thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén toát lên sự nguy hiểm. Nhan sắc mỹ miều, thần thái cuốn hút đầy tự tin khi đối thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh của nữ minh tinh khiến người xem không thể rời mắt. Về chuyện đời tư, hiện Phạm Băng Băng đang hẹn hò với bạn trai doanh nhân Quách Nam Long, bằng tuổi cô. Anh chàng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi tính cách bản lĩnh, năng lực làm việc tốt. Từ khi yêu người mới, nữ diễn viên được anh hỗ trợ từ việc kinh doanh cho đến quản lý công ty. Đây là người đàn ông thứ hai Băng Băng công khai hẹn hò, sau bạn trai đầu - nam diễn viên Lý Thần.

Ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của Phạm Băng Băng ở tuổi 41 khiến netizen say mê đắm đuối Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào nhan sắc của Phạm Băng Băng vẫn luôn là điều gì đó khiến fan không khỏi phần khen ngợi khi ngắm nhìn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ve-dep-kinh-diem-dong-long-nguoi-cua-pham-bang-bang-bat-ngo-day-song-tro-lai-529086.html