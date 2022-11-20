TOP những nữ diễn viên sinh ra không thể dành cho vai 'nghèo khổ': 'Riêng Phạm Băng Băng sinh ra là để làm nữ hoàng'

Phạm Băng Băng, Cảnh Điềm đều là các mỹ nhân hàng đầu Cbiz sở hữu nhan sắc khó làm phận nghèo khổ khi lên phim

1. Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet Phạm Băng Băng là một bảo chứng nhan sắc của làng giải trí Hoa Ngữ. Bỏ qua lùm xùm cá nhân, không phủ nhận mỹ nhân họ Băng không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi trong nhiều thứ, từ diễn xuất hay thần thái của cô đều khiến netizen mê man không lối thoát. Trong bộ phim Tôi Không Phải Phan Kim Liên, Phạm Băng Băng từng khiến khán giả bất ngờ khi vào vai một người phụ nữ nghèo, thô kệch. Ngoài khả năng diễn xuất thần sầu, điều cư dân mạng quan tâm hơn cả chính là khuôn mặt quá đẹp so với một cô gái nông thôn bình thường.

Cũng chính vì vậy, Phạm Băng Băng thường bị cho rằng không phù hợp bị vào vai nghèo bởi gương mặt của cô quá sang trọng nên khó lòng khắc họa tốt hình tượng nhân vật khổ. 2. Angelababy AngelaBaby - Ảnh: Internet Angelababy từng được mệnh danh là người ăn xin xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ sau khi cô hóa thân vào vai diễn giả nghèo giả khổ Vân Ca trong bộ phim truyền hình Vân Trung Ca.

Mặc dù phải diện trang phục luộm thuộm, cộng makeup có phần lem nhẻm để giống với hình tượng nhân vật nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh vẫn quá xinh đẹp. 3. Cảnh Điềm Cảnh Điềm - Ảnh: Internet "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm là cái tên không thể không kể đến trong danh sách này. Thần thái, khí chất của cô nàng luôn toát lên sự cao sang, quý tộc. Nhan sắc động lòng người đã từng khiến Cảnh Điềm bị mang danh bình hoa di động, không thể hóa thân đa dạng các loại vai. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những vai sang chảnh, quý tộc rất hợp với Cảnh Điềm.

Ngôi sao võ thuật từng dám 'ức hiếp' Thành Long, bị đồn có thai với Phạm Băng Băng là ai mà được nhiều fan yêu mến đến vậy Thành Long là một nam diễn viên huyền thoại tại Cbiz nhưng anh cũng bị nhân vật này ''ức hiếp'', điều đó khiến cho khán giả vô cùng tò mò về thân thế của người này.

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