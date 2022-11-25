Ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của Phạm Băng Băng ở tuổi 41 khiến netizen say mê đắm đuối

Sao quốc tế 25/11/2022 21:30

Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào nhan sắc của Phạm Băng Băng vẫn luôn là điều gì đó khiến fan không khỏi phần khen ngợi khi ngắm nhìn.

Từ sau bê bối trốn thuế hồi năm 2018 đến nay, Phạm Băng Băng không còn góp mặt quá nhiều tại các sự kiện phim ảnh lớn tại Trung Quốc, thay vào đó, người đẹp chỉ tham gia một số hoạt đồng của giới thời trang

Ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của Phạm Băng Băng ở tuổi 41 khiến netizen say mê đắm đuối - Ảnh 1

Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Mặc cho không còn có được cơ hội để đóng phim nữa và bị hạn chế hoạt động nghệ thuật nhiều năm, nhưng sức ảnh hưởng của Phạm Băng Băng vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Thỉnh thoảng, các chủ đề về nữ diễn viên vẫn được cộng đồng mạng đem ra bàn tán trên khắp các diễn đàn. Mới đây, dân tình không khỏi phần xôn xao khi dù đã bước sang độ tuổi thứ 41 nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn không hề bị thụt lùi một chút nào so với thời điểm mới ra mắt. 

Ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của Phạm Băng Băng ở tuổi 41 khiến netizen say mê đắm đuối - Ảnh 2
Nhan sắc của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Vào cuối tháng 9, Phạm Băng Băng liên tục xuất hiện ở những hàng ghế đầu tại các buổi trình diễn trong khuôn khổ tuần lễ thời trang tại Thượng Hải. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn được người hâm mộ vây kín từ bên ngoài khu vực tổ chức. Trong số đó, có một số fan đã xin chụp ảnh cùng Phạm Băng Băng khiến ban tổ chức phải điều động nhân viên an ninh để bảo vệ cô và giữ gìn trật tự.

Ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của Phạm Băng Băng ở tuổi 41 khiến netizen say mê đắm đuối - Ảnh 3
Cô nàng trông vẫn rất quyến rũ ở độ tuổi 41 - Ảnh: Internet

Về chuyện đời tư, hiện Phạm Băng Băng đang hẹn hò với bạn trai doanh nhân Quách Nam Long, bằng tuổi cô. Anh chàng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi tính cách bản lĩnh, năng lực làm việc tốt. Từ khi yêu người mới, nữ diễn viên được anh hỗ trợ từ việc kinh doanh cho đến quản lý công ty. Đây là người đàn ông thứ hai Băng Băng công khai hẹn hò, sau bạn trai đầu - nam diễn viên Lý Thần.

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