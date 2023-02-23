4 năm sau drama phong sát, Phạm Băng Băng sắp sửa có màn comeback hoành tráng tại Cbiz?

Sao quốc tế 23/02/2023 17:20

Những hình ảnh mới đây của Phạm Băng Băng tại sân bay ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ fan hâm mộ.

Mới đây theo thông tin từ một số trang báo uy tín của Trung Quốc đã đưa tin Phạm Băng Băng dần trở lại sau thời gian bị phong sát vì trốn thuế. Ngày 22/2, người đẹp đã có chuyến bay sang châu Âu để dự hai sự kiện lớn là Liên hoan phim Berlin tại Đức và Tuần lễ thời trang Paris ở Pháp.

Sau nhiều năm không xuất hiện ở các sự kiện, thảm đỏ, sức hút và phong cách thời trang của Phạm Băng Băng chưa bao giờ giảm nhiệt. Dù đã bước sang tuổi 41 nhưng nhan sắc của mỹ nhân một thời Cbiz vẫn cực kỳ cuốn hút. 

4 năm sau drama phong sát, Phạm Băng Băng sắp sửa có màn comeback hoành tráng tại Cbiz? - Ảnh 1

4 năm sau drama phong sát, Phạm Băng Băng sắp sửa có màn comeback hoành tráng tại Cbiz? - Ảnh 2
 Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Tại sân bay, Phạm Băng Băng diện nguyên cây đen hơi hướm cổ điển. Chân váy xẻ cao với chi tiết khuy cài hờ hững làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Một số netizen còn cho rằng dù đã lâu không đóng phim nhưng thần thái của cô nàng vẫn như ngày nào. 

Phạm Băng Băng từ lâu được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ của Trung Quốc. Tại sự kiện trong nước hay quốc tế, cô đều khiến khán giả, truyền thông nhắc nhiều mỗi khi xuất hiện. 

4 năm sau drama phong sát, Phạm Băng Băng sắp sửa có màn comeback hoành tráng tại Cbiz? - Ảnh 3
Mỹ nhân họ Phạm vẫn luôn được fan ngóng chờ ngày trở lại Cbiz - Ảnh: Internet

Trước khi vướng scandal trốn thuế năm 2018 và gần như đóng băng sự nghiệp, Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao số một tại showbiz Hoa ngữ. Tên tuổi của cô luôn nằm ở vị trí số một và được nhiều người yêu mến. 

Hiện tại, Phạm Băng Băng vướng tin hẹn hò doanh nhân Quách Nham Phong nhưng cô không lên tiếng, tập trung kinh doanh và chuẩn bị tấn công showbiz trở lại. Người hâm mộ hy vọng cô được đón nhận sau scandal trốn thuế và phải nộp phạt 130 triệu USD.

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