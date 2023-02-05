Từng được coi là bản sao tốt nhất của Phạm Băng Băng, thế nhưng mỹ nhân thuộc lứa 95 này lại tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình một cách đáng tiếc

Dù sở hữu nhiều phẩm chất để trở thành một ngôi sao lớn nhưng mỹ nhân này lại tự tay đánh bay điều đó.

1987 là năm sản sinh ra nhiều tiểu hoa khét tiếng của Cbiz, điển hình có Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, ngoài những cái tên kể trên còn có một mỹ nhân khác hội tụ đầy đủ phẩm chất để sánh ngang vị trí của họ nhưng lại tự tay đánh mất điều đó. Viên San San - Ảnh: Internet Sinh năm 1987, Viên San San từng được kì vọng trở thành tiểu hoa hàng đầu màn ảnh. Cô từng là hoa khôi học đường khoá 2005 của Bắc Ảnh, là bạn học của Dương Mịch. Không giống như nhiều đồng nghiệp khác gặp nhiều khó khăn thời điểm mới ra trường, Viên San San nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Vu Chính.

Thời điểm đầu thập niên 2010, Vu Chính đang "làm mưa làm gió" với chuỗi phim Cung Tỏa. Viên San San nhanh chóng gây chú ý với vị biên kịch và được đóng trong siêu phẩm Cung Tỏa Tâm Ngọc. Lúc ấy, Vu Chính vô cùng ưu ái Viên San San, còn mạnh dạn trả lời phỏng vấn rằng Viên San San là Phạm Băng Băng thứ 2, mạnh về nhan sắc lẫn diễn xuất. Viên San San bị chê bai khả năng diễn xuất thậm tệ - Ảnh: Internet Được "biên kịch vàng" lăng-xê nhưng Viên San San khó có thể bứt phá như kì vọng. Cô xinh đẹp nhưng không thành công với tạo hình cổ trang, thậm chí dù được nhiều vai diễn lớn nhưng màn thể hiện của cô để lại tương đối thất vọng.

Sang đến Tiếu Ngạo Giang Hồ, Viên San San một lần nữa gây thất vọng khi vào vai Nhậm Doanh Doanh. Phiên bản "Thánh cô" của nữ diễn viên quá kém sắc, bị chê bai không thương tiếc. Không chỉ tài năng không có, cô nàng còn bị vạch trần những lần vạ miệng bạn diễn khiến khán giả ngày càng có ánh nhìn phản cảm về nữ diễn viên này.

Bằng tuổi Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi, Viên San San hoàn toàn bị các tiểu hoa cùng tuổi bỏ lại. Thậm chí giờ đây nhắc đến cái tên Viên San San một số người chỉ biết lắc đầu ngao ngán về một nữ diễn viên không có tài lại còn thiếu sự cố gắng.

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