Phạm Băng Băng táo bạo đóng cảnh nóng sau 5 năm bị phong sát, tuyên bố theo đuổi trường phái điện ảnh

Sao quốc tế 01/03/2023 13:50

Màn hóa thân của Phạm Băng Băng trong bộ phim "Green Night" được đánh giá là một trong những vai diễn có sức nặng trong sự nghiệp của cô.

"Green Night" là bộ phim được lấy bối cảnh tại Hàn Quốc. Màn hóa thân của Phạm Băng Băng được đánh giá là một trong những vai diễn có sức nặng trong sự nghiệp của cô nhưng bộ phim của đạo diễn Han Shuai lại có một cốt truyện yếu và mạch phim lỏng lẻo. 

Bộ phim khởi chiếu tại liên hoan phim Berlin 2023 vừa qua. Trong phim, Phạm Băng Băng trở thành một nhân viên nhập cư bị bóc lột, chà đạp và bị hãm hiếp. Cô căm phẫn báo thù,  sẵn sàng đánh đập và thiêu đốt những kẻ tấn công mình.

Phạm Băng Băng táo bạo đóng cảnh nóng sau 5 năm bị phong sát, tuyên bố theo đuổi trường phái điện ảnh - Ảnh 1Phạm Băng Băng táo bạo đóng cảnh nóng sau 5 năm bị phong sát, tuyên bố theo đuổi trường phái điện ảnh - Ảnh 2Phạm Băng Băng táo bạo đóng cảnh nóng sau 5 năm bị phong sát, tuyên bố theo đuổi trường phái điện ảnh - Ảnh 3

Bên cạnh đó, phim có nhiều cảnh nóng táo bạo. Phạm Băng Băng dường như đã không còn ngại cảnh nóng như trước - cái thời mà cô còn rất quan tâm về hình ảnh và sự kiểm duyệt. Chính vì vậy, bộ phim này giống như một lời tuyên bố táo bạo, dài dòng của Phạm Băng Băng về việc định hình lại chính mình với tư cách là một người theo trường phái điện ảnh.

Tuy rằng màn hóa thân được đánh giá là một trong những vai diễn có sức nặng nhất trong sự nghiệp của mình nhưng bộ phim của Phạm Băng Băng bị đánh giá là chắp vá, cốt truyện yếu và mạch phim chậm chạp.

Phạm Băng Băng táo bạo đóng cảnh nóng sau 5 năm bị phong sát, tuyên bố theo đuổi trường phái điện ảnh - Ảnh 4

Cốt truyện xoay quanh hành trình đi vào con đường phạm tội đầy rẫy bạo lực và chết chóc của hai nữ chính, “Green Night” dường như là một phiên bản Châu Á được làm lại của “Thelma & Louise” dành cho thế kỉ 21. Cuộc tình của của hai nữ chính cũng gợi nhắc đến bộ phim lãng mạn “Blue is the Warmest Colour” của Pháp.

Jin Xia (Phạm Băng Băng), một phụ nữ Trung Quốc sống ở Hàn Quốc, nơi cô phải chịu đựng một cuộc hôn nhân bị lạm dụng và kiếm sống bằng nghề nhân viên an ninh sân bay. Cuộc sống của cô ấy hoàn toàn thay đổi khi một phụ nữ trẻ tóc xanh (Lee Joo-young) phản ứng trước sự khám xét miệt thị bằng cách dí bộ ngực có hình xăm của mình vào mặt Jin và thì thầm vào tai cô ấy.

Khi Jin tan làm, người phụ nữ trẻ theo cô ấy về nhà với một chiếc túi chứa đầy ma túy. Tình tiết này đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chạy đua kéo dài 24 giờ của các cô gái trên khắp Seoul, trong đó Jin và cô gái mang ma túy giấu tên đã cố gắng chống đỡ lại sự truy tìm, tấn công của đàn ông xung quanh họ.

 

Phạm Băng Băng lên đường sang LHP Quốc tế Berlin, nhan sắc thế nào mà dân tình 'mê đắm đuối'?

Phạm Băng Băng lên đường sang LHP Quốc tế Berlin, nhan sắc thế nào mà dân tình 'mê đắm đuối'?

Mới đây, Phạm Băng Băng "gây bão" khi xuất hiện tại sân bay lên đường đến LHP Quốc tế Berlin để tham gia các buổi quảng bá cho bộ phim "Lục Dạ".

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng phim của Phạm Băng Băng sao hoa ngữ sao châu á Phạm Băng Băng đóng cảnh nóng

TIN LIÊN QUAN

Phạm Băng Băng lên đường sang LHP Quốc tế Berlin, nhan sắc thế nào mà dân tình 'mê đắm đuối'?

Phạm Băng Băng lên đường sang LHP Quốc tế Berlin, nhan sắc thế nào mà dân tình 'mê đắm đuối'?

Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ

Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ

4 năm sau drama phong sát, Phạm Băng Băng sắp sửa có màn comeback hoành tráng tại Cbiz?

4 năm sau drama phong sát, Phạm Băng Băng sắp sửa có màn comeback hoành tráng tại Cbiz?

Ảnh chất lượng thấp nhưng "visual" chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình

Ảnh chất lượng thấp nhưng "visual" chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình

Phạm Băng Băng và bạn trai thân mật, tình cảm khi đi chụp ảnh cùng nhau

Phạm Băng Băng và bạn trai thân mật, tình cảm khi đi chụp ảnh cùng nhau

Đúng là đệ nhất mỹ nhân Cbiz - Phạm Băng Băng được nhiều tỷ phú theo đuổi

Đúng là đệ nhất mỹ nhân Cbiz - Phạm Băng Băng được nhiều tỷ phú theo đuổi

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 44 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 54 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 30 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới