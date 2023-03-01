Phạm Băng Băng táo bạo đóng cảnh nóng sau 5 năm bị phong sát, tuyên bố theo đuổi trường phái điện ảnh

Bộ phim khởi chiếu tại liên hoan phim Berlin 2023 vừa qua. Trong phim, Phạm Băng Băng trở thành một nhân viên nhập cư bị bóc lột, chà đạp và bị hãm hiếp. Cô căm phẫn báo thù, sẵn sàng đánh đập và thiêu đốt những kẻ tấn công mình.

"Green Night" là bộ phim được lấy bối cảnh tại Hàn Quốc. Màn hóa thân của Phạm Băng Băng được đánh giá là một trong những vai diễn có sức nặng trong sự nghiệp của cô nhưng bộ phim của đạo diễn Han Shuai lại có một cốt truyện yếu và mạch phim lỏng lẻo.

Bên cạnh đó, phim có nhiều cảnh nóng táo bạo. Phạm Băng Băng dường như đã không còn ngại cảnh nóng như trước - cái thời mà cô còn rất quan tâm về hình ảnh và sự kiểm duyệt. Chính vì vậy, bộ phim này giống như một lời tuyên bố táo bạo, dài dòng của Phạm Băng Băng về việc định hình lại chính mình với tư cách là một người theo trường phái điện ảnh.

Tuy rằng màn hóa thân được đánh giá là một trong những vai diễn có sức nặng nhất trong sự nghiệp của mình nhưng bộ phim của Phạm Băng Băng bị đánh giá là chắp vá, cốt truyện yếu và mạch phim chậm chạp.

Cốt truyện xoay quanh hành trình đi vào con đường phạm tội đầy rẫy bạo lực và chết chóc của hai nữ chính, “Green Night” dường như là một phiên bản Châu Á được làm lại của “Thelma & Louise” dành cho thế kỉ 21. Cuộc tình của của hai nữ chính cũng gợi nhắc đến bộ phim lãng mạn “Blue is the Warmest Colour” của Pháp.

Jin Xia (Phạm Băng Băng), một phụ nữ Trung Quốc sống ở Hàn Quốc, nơi cô phải chịu đựng một cuộc hôn nhân bị lạm dụng và kiếm sống bằng nghề nhân viên an ninh sân bay. Cuộc sống của cô ấy hoàn toàn thay đổi khi một phụ nữ trẻ tóc xanh (Lee Joo-young) phản ứng trước sự khám xét miệt thị bằng cách dí bộ ngực có hình xăm của mình vào mặt Jin và thì thầm vào tai cô ấy.

Khi Jin tan làm, người phụ nữ trẻ theo cô ấy về nhà với một chiếc túi chứa đầy ma túy. Tình tiết này đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chạy đua kéo dài 24 giờ của các cô gái trên khắp Seoul, trong đó Jin và cô gái mang ma túy giấu tên đã cố gắng chống đỡ lại sự truy tìm, tấn công của đàn ông xung quanh họ.