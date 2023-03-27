Diện trang phục 'công chúa' tại đêm hội Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba bị so sánh bắt chước Phạm Băng Băng: Liệu ai mới xứng danh nữ hoàng Cbiz?

Tạo hình mới đây của Địch Lệ Nhiệt Ba tại đêm hội weibo đang khiến netizen xôn xao khi khá giống với tạo hình trước đây của Phạm Băng Băng.

Trong những ngày qua, Đêm hội Weibo 2023 trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội với những khoảnh khắc đắt giá của dàn nghệ sĩ đình đám như: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử, , Ngu Thư Hân, Bạch Lộc, Kim Thần, Trương Tịnh Nghi, Trương Lăng Hách, Hứa Khải... Địch Lệ Nhiệt Ba bị tố cố tình bắt chước Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba mới là người chiếm sóng với mẫu váy hồng xẻ ngực chữ V bồng bềnh cùng hàng chuỗi ngọc trai lớn ở trước cổ. Xuất hiện trên sân khấu cùng trai đẹp Lý Hiện và Dương Tử nhưng mỹ nhân tân cương vẫn hoàn toàn nổi bật hơn so với Dương Tử. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng nếu không phải Lưu Diệc Phi có thành tích tốt trong năm vừa rồi người xứng đáng nhận danh hiệu Queen khó lòng thoát khỏi tay Nhiệt Ba.

Dẫu vậy với tạo hình lộng lẫy, người đẹp 31 tuổi vẫn bị Cnet soi được đang cố tình đi bắt chước theo Phạm Băng Băng để độc chiếm lấy danh xứng nữ hoàng của Cbiz.

Cụ thể cách đây không lâu "nữ hoàng giải trí Cbiz" từng khuấy đảo toàn bộ thảm đỏ Oscar 2023 với trang phục cổ điển màu xanh lá kèm theo phần choàng tay tương tự với thiết kế mà Địch Lệ Nhiệt Ba đã mặc tại đêm hội vừa qua.

Mỹ nữ Tân Cương bị so sánh với đàn chị và nhiều người cho rằng vẻ đẹp của cô chỉ có thể xứng tầm "công chúa", khó thể vượt qua được "giao diện" nữ hoàng của Phạm Băng Băng. Mặt khác, một số fan lại cho rằng 2 chiếc váy cả 2 mặc đều không có liên quan gì đến nhau và Địch Lệ Nhiệt Ba với những phẩm chất của mình chẳng cần phải đi copy người khác. Hiện chủ đề này vẫn đang được cộng động fan Trung Quốc tranh cãi quyết liệt.

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