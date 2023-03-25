Hé lộ kỹ năng trời ban của Triệu Lộ Tư khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có muốn cũng không bao giờ có được?

Triệu Lộ Tư từ trước tới nay luôn được netizen xứ Trung ngưỡng mộ về khả năng tạo chemistry với bất cứ nam diễn viên nào.
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Được xem là mỹ nhân dẫn đầu dàn tiểu hoa 95, Triệu Lộ Tư không chỉ xinh đẹp, diễn ổn mà còn có tác phẩm hot "dắt lưng".Tuy nhiên, cô nàng còn được người hâm mộ ngưỡng mộ bởi khả năng tạo chemistry với các sao nam hợp tác chung với mình bất kể cho dự án đó có thành công hay không nữa.
Ngay từ những ngày đầu đóng vai chính, Triệu Lộ Tư đã cho thấy khả năng kết hợp rất ăn ý với bạn diễn. Ở bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, cô nàng có tuyến tình cảm với cả nam chính lẫn nam phụ. Tại đây khả năng tạo chemistry của nữ diễn viên dần được bộ lộ khi các netizen không biết phải ghép cặp cô với ai bởi dù là ai thì cũng vô cùng đẹp đôi và xứng đáng. Thậm chí, đây cũng là điều giúp cho dự án có được thành công ngoài mong đợi.
Minh chứng gần đây nhất cho khả năng đặc biệt đó của cô nàng là việc tham gia Tinh Hán Xán Lạn để đóng cặp với Ngô Lỗi. Còn nhớ thời điểm công bố nam nữ chính, netizen đã nhao nhao lên chê Triệu Lộ Tư không hợp với Ngô Lỗi, tuy nhiên sau khi lên sóng bộ phim không chỉ có được thành công lớn trong năm 2022 với việc xô đổ hàng loạt kỷ lục mà cả Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được coi là cặp đôi có fan couple ship đông đảo nhất năm.
Nhìn chemistry cực đỉnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, netizen bắt đầu quay sang mỉa mai Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, Nhiệt Ba cũng đóng với Ngô Lỗi trong Trường Ca Hành, nhưng hiệu ứng lại không được mạnh như Triệu Lộ Tư. Mà đã thế couple của nàng mỹ nữ Tân Cương còn bị chính đôi phụ Triệu Lộ Tư - Lưu Vũ Ninh át vía, cho thấy khả năng tạo “chem” xuất sắc của nàng tiểu hoa 95.