Hé lộ kỹ năng trời ban của Triệu Lộ Tư khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có muốn cũng không bao giờ có được?

Sao quốc tế 25/03/2023 18:05

Triệu Lộ Tư từ trước tới nay luôn được netizen xứ Trung ngưỡng mộ về khả năng tạo chemistry với bất cứ nam diễn viên nào.

Được xem là mỹ nhân dẫn đầu dàn tiểu hoa 95, Triệu Lộ Tư không chỉ xinh đẹp, diễn ổn mà còn có tác phẩm hot "dắt lưng".Tuy nhiên, cô nàng còn được người hâm mộ ngưỡng mộ bởi khả năng tạo chemistry với các sao nam hợp tác chung với mình bất kể cho dự án đó có thành công hay không nữa. 

Hé lộ kỹ năng trời ban của Triệu Lộ Tư khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có muốn cũng không bao giờ có được? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Ngay từ những ngày đầu đóng vai chính, Triệu Lộ Tư đã cho thấy khả năng kết hợp rất ăn ý với bạn diễn. Ở bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, cô nàng có tuyến tình cảm với cả nam chính lẫn nam phụ. Tại đây khả năng tạo chemistry của nữ diễn viên dần được bộ lộ khi các netizen không biết phải ghép cặp cô với ai bởi dù là ai thì cũng vô cùng đẹp đôi và xứng đáng. Thậm chí, đây cũng là điều giúp cho dự án có được thành công ngoài mong đợi. 

Hé lộ kỹ năng trời ban của Triệu Lộ Tư khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có muốn cũng không bao giờ có được? - Ảnh 2Hé lộ kỹ năng trời ban của Triệu Lộ Tư khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có muốn cũng không bao giờ có được? - Ảnh 3

 

Minh chứng gần đây nhất cho khả năng đặc biệt đó của cô nàng là việc  tham gia Tinh Hán Xán Lạn để đóng cặp với Ngô Lỗi. Còn nhớ thời điểm công bố nam nữ chính, netizen đã nhao nhao lên chê Triệu Lộ Tư không hợp với Ngô Lỗi, tuy nhiên sau khi lên sóng bộ phim không chỉ có được thành công lớn trong năm 2022 với việc xô đổ hàng loạt kỷ lục mà cả Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được coi là cặp đôi có fan couple ship đông đảo nhất năm. 

Nhìn chemistry cực đỉnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, netizen bắt đầu quay sang mỉa mai Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, Nhiệt Ba cũng đóng với Ngô Lỗi trong Trường Ca Hành, nhưng hiệu ứng lại không được mạnh như Triệu Lộ Tư. Mà đã thế couple của nàng mỹ nữ Tân Cương còn bị chính đôi phụ Triệu Lộ Tư - Lưu Vũ Ninh át vía, cho thấy khả năng tạo “chem” xuất sắc của nàng tiểu hoa 95.

Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân?

Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân?

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân mới đây đã được netizen đặt lên bàn cân so sánh ai hơn ai nhưng kết quả là quá chênh lệch.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Lỗi sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân?

Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân?

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng

Thần Ẩn: Tạo hình của Triệu Lộ Tư bị fan chê tơi tả, lý do là vì điều này?

Thần Ẩn: Tạo hình của Triệu Lộ Tư bị fan chê tơi tả, lý do là vì điều này?

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này?

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này?

Hậu drama về nhân cách, 'Mỹ Nhân Xuyên Không' Triệu Lộ Tư bị nhân vật này đe dọa vị thế tại Cbiz

Hậu drama về nhân cách, 'Mỹ Nhân Xuyên Không' Triệu Lộ Tư bị nhân vật này đe dọa vị thế tại Cbiz

Netizen phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nhận lời yêu 'tình cũ' Dương Tử

Netizen phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nhận lời yêu 'tình cũ' Dương Tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 20 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 22 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 39 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục