Hé lộ kỹ năng trời ban của Triệu Lộ Tư khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có muốn cũng không bao giờ có được?

Được xem là mỹ nhân dẫn đầu dàn tiểu hoa 95, Triệu Lộ Tư không chỉ xinh đẹp, diễn ổn mà còn có tác phẩm hot "dắt lưng".Tuy nhiên, cô nàng còn được người hâm mộ ngưỡng mộ bởi khả năng tạo chemistry với các sao nam hợp tác chung với mình bất kể cho dự án đó có thành công hay không nữa.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Ngay từ những ngày đầu đóng vai chính, Triệu Lộ Tư đã cho thấy khả năng kết hợp rất ăn ý với bạn diễn. Ở bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, cô nàng có tuyến tình cảm với cả nam chính lẫn nam phụ. Tại đây khả năng tạo chemistry của nữ diễn viên dần được bộ lộ khi các netizen không biết phải ghép cặp cô với ai bởi dù là ai thì cũng vô cùng đẹp đôi và xứng đáng. Thậm chí, đây cũng là điều giúp cho dự án có được thành công ngoài mong đợi.