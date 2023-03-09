Netizen phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nhận lời yêu 'tình cũ' Dương Tử

Sao quốc tế 09/03/2023 16:02

Thần Ẩn còn chưa quay xong nhưng mới đây Triệu Lộ Tư đã chốt đơn dự án tiếp theo của mình.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư "lên như diều gặp gió" sau loạt phim hot như Thả Thí Thiên HạTinh Hán Xán Lạn. Trong năm mới 2023, cô nàng đang có nhiều dự án được ngóng chờ ra mắt như Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn

Netizen phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nhận lời yêu 'tình cũ' Dương Tử - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa quay xong Thần Ẩn nhưng đã có tin đồn Triệu Lộ Tư đang tiếp xúc với kịch bản mới là Rèm Ngọc Châu Sa. Nam chính là Đặng Vi cũng là tình cũ của Dương Tử trong dự án Trường Tương Tư. 

Rèm Ngọc Châu Sa là thể loại phim cổ trang gồm 38 tập kể về Đoan Ngọ, một nữ tử đánh hành nghề bắt ngọc trai, vô tình gặp nguy hiểm và được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay giúp đỡ. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. Sau nhiều sóng gió, Đoan Ngọ gặp lại Trương Phổ Nhiên và nảy sinh tình cảm. 

Netizen phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nhận lời yêu 'tình cũ' Dương Tử - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư được xác nhận sắp sửa tham gia dự án mới mang tên Rèm Ngọc Châu Sa - Ảnh: Internet

Rèm Ngọc Châu Sa là kịch bản được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng cùng tên. Phim nhận được khá nhiều sự yêu thích của người hâm mộ vì kịch bản cuốn hút, đặc sắc. Bên cạnh đó, tạo hình của nhân vật nam nữ chính cũng rất được mong đợi. Tuy nhiên vẫn phải đợi xác nhận chính thức từ phía đoàn phim và hai diễn viên.

Việc liên tiếp nhận nhiều dự án trong thời gian gần đây cho thấy sức hút của mỹ nhân xuyên không trong vài năm trở lại đây đang ngày một thăng tiến, tuy nhiên cũng có một số người cho rằng việc nhận quá nhiều phim sẽ ít nhiều khiến cô nàng cảm thấy bị mệt mỏi và khó lòng cho ra mắt những phân cảnh chất lượng qua đó dẫn đến việc bị chỉ trích không đáng có. 

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