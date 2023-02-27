Điểm danh những sao hoa ngữ thuộc lứa tiểu hoa 95 có tạo hình thời Đường đẹp nhất: Bất ngờ mang tên Triệu Lộ Tư

Trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ hiện nay, có rất nhiều bộ phim sử dụng trang phục, tạo hình giống các mỹ nhân thời Đường trong lịch sử Trung Hoa. Tuy nhiên, không phải người nào cũng thực sự hơp với kiểu tạo hình này và dưới đây là một số trường hợp ngoại lệ.

Tuy chỉ là vai phụ trong Trường Ca Hành , thế nhưng công chúa Lý Lạc Yên do Triệu Lộ Tư đóng lại nhận được sự yêu mến rất lớn của khán giả. Xuất hiện với nhan sắc dễ thương, đặc biệt là tạo hình xinh đẹp càng giúp nhân vật này nổi bật hơn nữa. Trong tạo hình thời Đường, mỹ nhân xuyên không liên tục được khen ngợi nhờ thần thái cũng như nhan sắc quá đỗi hoàn hảo. Thậm chí một số thời điểm cô nàng còn tỏ ra lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân cũng có một tạo hình thời Đường cực kỳ bắt mắt. So với Triệu Lộ Tư, khi ở tạo hình này Ngu mỹ nhân khiến khán giả yêu mến bởi sự đáng yêu, vui vẻ của mình. Nhan sắc của cô nàng cũng được netizen khen ngợi và dành lời khen có cánh nhất.

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Tống Tổ Nhi – Vô Ưu Độ

Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Tống Tổ Nhi đã trở thành nữ chính trong Vô Ưu Độ và hợp tác cùng Nhậm Gia Luân. Một số hình ảnh hậu trường của nàng tiểu hoa trong tạo hình thời Đường đã được đăng tải và nhận về nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, đa số dân mạng lại cho rằng Tống Tổ Nhi không hợp với tạo hình thời Đường. màu sắc trang phục cũng khiến người đẹp này trông “dừ” hơn rất nhiều.