Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần

Sao quốc tế 02/03/2023 18:50

Hiếm hoi so tài nhan sắc, Triệu Lộ Tư bị Địch Lệ Nhiệt Ba lấn lướt hoàn toàn.

Trong làng giải trí xứ Trung, việc các nữ diễn viên bị công chúng đặt lên bàn cân so sánh xem ai nhỉnh hơn mỗi khi đụng độ tạo hình trong phim luôn là chủ đề chưa bao giờ hết hot. 

Thời gian gần đây, sau khi hình ảnh của Tống Tổ Nhi trên phim trường Khom Lưng (Chiết Yêu) với chiếc áo choàng đỏ nổi bật rò rỉ ra ngoài đã thu hút vô số sự chú ý. Cô nàng được nhận xét sở hữu nhan sắc xinh đẹp và cực kỳ dễ thương trong tạo hình này. 

Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần - Ảnh 1
Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Ngoài ra tạo hình của nữ diễn viên không khỏi khiến netizen nhớ tới tạo hình trước đó của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Trường Ca Hành. 

Thời điểm Tinh Hán Xán Lạn lên sóng, trạng thái của Triệu Lộ Tư từng gây ra nhiều tranh cãi. Dù rằng diễn xuất của nàng tiểu hoa đã có tiến bộ không ít nhưng khuôn mặt có phần béo tròn, nọng cằm, thậm chí nhiều người còn cho rằng mỹ nhân xuyên không đã phải sử dụng đến dụng cụ hỗ trợ thứ 3 để che đi khuyết điểm trên. 

Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần - Ảnh 2
 
Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ huyền thoại, Triệu Lộ Tư vấp phải những ý kiến trái chiều, có người khen cô dễ thương, đáng yêu, nhưng có người thì chê ra mặt, cảm thấy người đẹp sinh năm 1998 "phèn" so với Tống Tổ Nhi và Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Trái ngược với trường hợp của Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba thì may mắn hơn khi tạo hình nhân vật Lý Trường Ca trong Trường Ca Hành rất được lòng khán giả. Netizen cho biết nhìn mỹ nhân Tân Cương trong chiếc áo choàng đỏ mang tới cho người nhìn một cảm giác kiên cường, nhưng lại có nét bi thương tới đau lòng, khiến khán giả nhớ mãi không quên. 

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