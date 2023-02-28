Vốn là mỹ nhân xinh đẹp nhưng Triệu Lộ Tư lại có những hành động gây phản cảm như này đây

Triệu Lộ Tư luôn được biết đến là một cô gái ngọt ngào, nhưng gần đây, đoạn clip ghi lại cảnh cô cưỡi ngựa rồi chửi tục với bạn diễn Ngô Lỗi bị rò rỉ khiến hình ảnh tốt đẹp bấy lâu sụp đổ. Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên cô nàng bị bắt gặp có những hành động gây phản cảm với bạn diễn bởi trước đó cô từng nhiều lần khiến fan chỉ biết lắc đầu ngao ngán với các tình huống diễn lố của mình.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đầu tiên là Đinh Vũ Hề hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong "Trần Thiên Thiên trong lời đồn". Một số CDM đặt nghi vấn nữ diễn viên đã nặng lời với Đinh Vũ Hề bởi vẻ mặt đau khổ của anh trong mẩu tin rất chân thực. Dẫu vậy, trước sự công kích từ phía netizen xứ Trung, nam diễn viên đã buộc phải lên tiếng để giúp mỹ nhân xuyên không tránh bị hiểu lầm.