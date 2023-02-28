Vốn là mỹ nhân xinh đẹp nhưng Triệu Lộ Tư lại có những hành động gây phản cảm như này đây

Triệu Lộ Tư và những lần gây phản cảm trên phim trường khiến bạn diễn phải sượng trân.
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Triệu Lộ Tư luôn được biết đến là một cô gái ngọt ngào, nhưng gần đây, đoạn clip ghi lại cảnh cô cưỡi ngựa rồi chửi tục với bạn diễn Ngô Lỗi bị rò rỉ khiến hình ảnh tốt đẹp bấy lâu sụp đổ. Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên cô nàng bị bắt gặp có những hành động gây phản cảm với bạn diễn bởi trước đó cô từng nhiều lần khiến fan chỉ biết lắc đầu ngao ngán với các tình huống diễn lố của mình.
Đầu tiên là Đinh Vũ Hề hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong "Trần Thiên Thiên trong lời đồn". Một số CDM đặt nghi vấn nữ diễn viên đã nặng lời với Đinh Vũ Hề bởi vẻ mặt đau khổ của anh trong mẩu tin rất chân thực. Dẫu vậy, trước sự công kích từ phía netizen xứ Trung, nam diễn viên đã buộc phải lên tiếng để giúp mỹ nhân xuyên không tránh bị hiểu lầm.
Chưa dừng lại ở đó cư dân mạng Trung Quốc tiếp tục khui thêm nhiều khoảnh khắc Triệu Lộ Tư hành xử quá đáng với bạn diễn trên trường quay. Trong "Tinh Hán Xán Lạn", Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng cảnh nữ chính say rượu cưỡi lên người nam chính.
Điều đáng nói là một số CDM còn tung ra loạt hình cuối cùng của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không nói một lời, thậm chí không nhìn nhau. Khi chụp hình xong, Ngô Lỗi chạy đi với tốc độ ánh sáng, không thèm nhìn lại.