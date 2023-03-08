Rộ tin Triệu Lộ Tư bị đồng nghiệp 'diễm áp', không có cửa đi bài nhan sắc.

Sau một loạt lùm xùm bủa vây liên quan tới nhân cách như mắng bạn diễn, thái độ hách dịch với nhân viên, cũng như bị CCTV chê bai là "tuyệt vọng mù chữ", hình ảnh cũng như danh tiếng của mỹ nhân xuyên không - Triệu Lộ Tư đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Nhờ hiệu ứng của Thả Thí Thiên Hạ, và đặc biệt là Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư mới có thể đứng vững ở top đầu tiểu hoa lứa 95. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã có chút thay đổi khi cô nàng đang mất vị thế vào tay của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi - người đang gây sốt khắp cõi mạng với loạt tạo hình cổ trang đẹp nức lòng người trong Khom Lưng.

Cụ thể, trong một video so sánh Triệu Lộ Tư với Tống Tổ Nhi trong hai phim Tinh Hán Xán Lạn và Khom Lưng (Chiết Yêu) mới đây, Triệu Lộ Tư dù lưu lượng cao hơn nhưng rõ ràng từ nhan sắc cho đến diễn xuất đều bị lấn lướt một cách vượt trội.

Triệu Lộ Tư và Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Quả đúng là "không so sánh sẽ không đau thương", tuy ban đầu tạo hình Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) trong Tinh Hán Xán Lạn không được đánh giá quá cao, nhưng cũng được xếp vào hàng dễ nhìn. Thế mà, khi đặt cạnh Tống Tổ Nhi, chỉ cần một cái liếc mắt, cư dân mạng đã đủ phân định ai thắng ai thua.

Tống Tổ Nhi là một diễn viên điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô nổi tiếng với vai diễn Na Tra trong bộ phim Bảo Liên Đăng tiền truyện khi còn bé.

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