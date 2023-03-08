Hậu drama về nhân cách, 'Mỹ Nhân Xuyên Không' Triệu Lộ Tư bị nhân vật này đe dọa vị thế tại Cbiz

Sao quốc tế 08/03/2023 18:15

Rộ tin Triệu Lộ Tư bị đồng nghiệp 'diễm áp', không có cửa đi bài nhan sắc.

Sau một loạt lùm xùm bủa vây liên quan tới nhân cách như mắng bạn diễn, thái độ hách dịch với nhân viên, cũng như bị CCTV chê bai là "tuyệt vọng mù chữ", hình ảnh cũng như danh tiếng của mỹ nhân xuyên không - Triệu Lộ Tư đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Hậu drama về nhân cách, 'Mỹ Nhân Xuyên Không' Triệu Lộ Tư bị nhân vật này đe dọa vị thế tại Cbiz - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Nhờ hiệu ứng của Thả Thí Thiên Hạ, và đặc biệt là Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư mới có thể đứng vững ở top đầu tiểu hoa lứa 95. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã có chút thay đổi khi cô nàng đang mất vị thế vào tay của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi - người đang gây sốt khắp cõi mạng với loạt tạo hình cổ trang đẹp nức lòng người trong Khom Lưng. 

Cụ thể, trong một video so sánh Triệu Lộ Tư với Tống Tổ Nhi trong hai phim Tinh Hán Xán Lạn và Khom Lưng (Chiết Yêu) mới đây, Triệu Lộ Tư dù lưu lượng cao hơn nhưng rõ ràng từ nhan sắc cho đến diễn xuất đều bị lấn lướt một cách vượt trội. 

Hậu drama về nhân cách, 'Mỹ Nhân Xuyên Không' Triệu Lộ Tư bị nhân vật này đe dọa vị thế tại Cbiz - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư và Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Quả đúng là "không so sánh sẽ không đau thương", tuy ban đầu tạo hình Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) trong Tinh Hán Xán Lạn không được đánh giá quá cao, nhưng cũng được xếp vào hàng dễ nhìn. Thế mà, khi đặt cạnh Tống Tổ Nhi, chỉ cần một cái liếc mắt, cư dân mạng đã đủ phân định ai thắng ai thua. 

Tống Tổ Nhi là một diễn viên điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô nổi tiếng với vai diễn Na Tra trong bộ phim Bảo Liên Đăng tiền truyện khi còn bé.

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Tống Tổ Nhi Nhan sắc Triệu Lộ Tư sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần

Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần

Vốn là mỹ nhân xinh đẹp nhưng Triệu Lộ Tư lại có những hành động gây phản cảm như này đây

Vốn là mỹ nhân xinh đẹp nhưng Triệu Lộ Tư lại có những hành động gây phản cảm như này đây

Điểm danh những sao hoa ngữ thuộc lứa tiểu hoa 95 có tạo hình thời Đường đẹp nhất: Bất ngờ mang tên Triệu Lộ Tư

Điểm danh những sao hoa ngữ thuộc lứa tiểu hoa 95 có tạo hình thời Đường đẹp nhất: Bất ngờ mang tên Triệu Lộ Tư

Hậu drama bị nhà đài chê mù chữ, Triệu Lộ Tư tiếp tục có hành động khiến fan Trung Quốc tức lồng lộn

Hậu drama bị nhà đài chê mù chữ, Triệu Lộ Tư tiếp tục có hành động khiến fan Trung Quốc tức lồng lộn

TOP những vai diễn ấn tượng nhất trong năm 2022: Triệu Lộ Tư xuất sắc nhưng chưa đủ để đứng nhất

TOP những vai diễn ấn tượng nhất trong năm 2022: Triệu Lộ Tư xuất sắc nhưng chưa đủ để đứng nhất

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị nhà đài chê bai thẳng trên truyền hình chỉ vì không biết làm điều này?

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị nhà đài chê bai thẳng trên truyền hình chỉ vì không biết làm điều này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 44 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 6 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới