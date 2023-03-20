Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân?

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân mới đây đã được netizen đặt lên bàn cân so sánh ai hơn ai nhưng kết quả là quá chênh lệch.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là hai tiểu hoa sau 95 thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Không chỉ có ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất ở mức ổn, dẫu vậy khi được so sánh với nhau dân tình lại chỉ ra khoảng cách chênh lệch về mặt trình độ khá lớn của cả 2.

Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Theo đó, Triệu Lộ Tư được khen ngợi vì có khả năng gánh phim cực đỉnh. Bất kể bạn diễn là ai, kịch bản có hay không, nữ diễn viên đều có thể đưa cả tên tuổi bản thân lẫn tên phim lên bảng hotsearch. Dù đôi lúc không được đánh giá mạnh về khoản diễn xuất nhưng ai cũng phải công nhận khả năng tạo chemistry của mỹ nhân xuyên không là cực tốt khi hầu như bạn diễn nào cũng đều được fan ghép cặp khi đóng chung với cô nàng.

Trái ngược lại, Ngu Thư Hân lại được đánh giá là có nhiều kịch bản hay, phim đầu tư khủng nhưng mỗi Thương Lan Quyết bạo. Dẫu vậy, netizen cho rằng vẫn còn quá sớm để nói cô là một diễn viên không có thực lực và vẫn cần cho thêm thời gian để thể hiện.

Có thể thấy xét về độ nổi tiếng thì Triệu Lộ Tư vẫn hơn Ngu Thư Hân một bậc. Mặc dù có nhiều drama không hay xoay quanh tính cách nhưng nữ diễn viên họ Triệu rất biết cách tạo nhiệt cho bản thân, khiến khán giả nhớ mặt nhớ tên.

Năm 2022, trong khi Triệu Lộ Tư gây sốt với Tinh Hán Xán Lạn thì Ngu Thư Hân cũng có phim bạo là Thương Lan Quyết. Hai couple chính của phim là Ngô Lộ Khả Đào và Đệ Hân Dẫn Lực thu hút lượng fan cực lớn.

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng Bạch Lộc đang tận dụng những drama của Triệu Lộ Tư để làm bàn đạp gia tăng lưu lượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-khac-biet-khien-trieu-lo-tu-an-ut-ngu-thu-han-565093.html