Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân?

Sao quốc tế 20/03/2023 02:45

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân mới đây đã được netizen đặt lên bàn cân so sánh ai hơn ai nhưng kết quả là quá chênh lệch.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là hai tiểu hoa sau 95 thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Không chỉ có ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất ở mức ổn, dẫu vậy khi được so sánh với nhau dân tình lại chỉ ra khoảng cách chênh lệch về mặt trình độ khá lớn của cả 2. 

Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân? - Ảnh 1
Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Theo đó, Triệu Lộ Tư được khen ngợi vì có khả năng gánh phim cực đỉnh. Bất kể bạn diễn là ai, kịch bản có hay không, nữ diễn viên đều có thể đưa cả tên tuổi bản thân lẫn tên phim lên bảng hotsearch. Dù đôi lúc không được đánh giá mạnh về khoản diễn xuất nhưng ai cũng phải công nhận khả năng tạo chemistry của mỹ nhân xuyên không là cực tốt khi hầu như bạn diễn nào cũng đều được fan ghép cặp khi đóng chung với cô nàng. 

Trái ngược lại, Ngu Thư Hân lại được đánh giá là có nhiều kịch bản hay, phim đầu tư khủng nhưng mỗi Thương Lan Quyết bạo. Dẫu vậy, netizen cho rằng vẫn còn quá sớm để nói cô là một diễn viên không có thực lực và vẫn cần cho thêm thời gian để thể hiện. 

Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân? - Ảnh 2

Có thể thấy xét về độ nổi tiếng thì Triệu Lộ Tư vẫn hơn Ngu Thư Hân một bậc. Mặc dù có nhiều drama không hay xoay quanh tính cách nhưng nữ diễn viên họ Triệu rất biết cách tạo nhiệt cho bản thân, khiến khán giả nhớ mặt nhớ tên. 

Năm 2022, trong khi Triệu Lộ Tư gây sốt với Tinh Hán Xán Lạn thì Ngu Thư Hân cũng có phim bạo là Thương Lan Quyết.  Hai couple chính của phim là Ngô Lộ Khả Đào và Đệ Hân Dẫn Lực thu hút lượng fan cực lớn. 

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng

Bạch Lộc đang tận dụng những drama của Triệu Lộ Tư để làm bàn đạp gia tăng lưu lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng

Thần Ẩn: Tạo hình của Triệu Lộ Tư bị fan chê tơi tả, lý do là vì điều này?

Thần Ẩn: Tạo hình của Triệu Lộ Tư bị fan chê tơi tả, lý do là vì điều này?

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này?

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này?

Netizen phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nhận lời yêu 'tình cũ' Dương Tử

Netizen phát sốt trước thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nhận lời yêu 'tình cũ' Dương Tử

Hậu drama về nhân cách, 'Mỹ Nhân Xuyên Không' Triệu Lộ Tư bị nhân vật này đe dọa vị thế tại Cbiz

Hậu drama về nhân cách, 'Mỹ Nhân Xuyên Không' Triệu Lộ Tư bị nhân vật này đe dọa vị thế tại Cbiz

Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần

Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới