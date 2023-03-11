Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này?

Sao quốc tế 11/03/2023 17:40

Có thông tin cho rằng Triệu Lộ Tư đang bị cư dân mạng Trung Quốc tẩy chay vì gương mặt không còn được ăn khách như trước.

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa đán lứa sau 95 nổi bật nhất hiện nay. Cô sở hữu một ngoại hình xinh xắn, diễn xuất ổn định và bắt đầu có những tác phẩm được công chúng nhớ đến như: Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ,... Dẫu vậy, bên cạnh thành công của mình, nữ diễn viên họ Triệu cũng tạo dựng cho bản thân không ít lượng anti fan. Thậm chí số lượng người anti cô nàng cũng được cho là thuộc hàng top Cbiz những mỹ nhân bị ghét nhất. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây, một chủ đề có liên quan trực tiếp đến Triệu Lộ Tư được đăng tải trên mạng tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo đó, có blogger đã đặt câu hỏi rằng: "Vì sao lúc Triệu Lộ Tư chưa nổi tiếng, rất nhiều người đều khen cô ấy xinh đẹp, nhưng giờ nàng tiểu hoa thành danh rồi thì họ lại thay đổi lời nhận định, cảm thấy khuôn mặt của cô ấy phổ thông, chẳng có gì nổi bật".

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này? - Ảnh 2Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này? - Ảnh 3

Câu hỏi này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận của netizen xứ Trung khi có rất nhiều người đưa ra quan điểm của mình về Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, đa phần lớn người hâm mộ đều cho rằng lý do mỹ nhân xuyên không bị ghét thường đến từ thái độ cũng như sẵn sàng sử dụng chiêu trò cọ nhiệt với sao khác để gây sự chú ý. 

Ngay từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, Triệu Lộ Tư được đánh giá là có một khuôn mặt ưa nhìn, bầu bĩnh, đáng yêu. Thế nhưng, cũng chính nhan sắc đó lại không ít lần khiến cô vướng phải những tranh cãi từ phía khán giả. Nữ diễn viên trẻ thường xuyên bị soi đăng ảnh photoshop quá đà trong khi mặt ở ngoài đời thật "tròn" hơn nhiều, chưa kể với việc ngày càng cho ra mắt nhiều ngôi sao mới nhan sắc của cô nàng đang được cho là bị lỗi thời và có phần thua thiệt. 

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