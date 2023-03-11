Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này?

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa đán lứa sau 95 nổi bật nhất hiện nay. Cô sở hữu một ngoại hình xinh xắn, diễn xuất ổn định và bắt đầu có những tác phẩm được công chúng nhớ đến như: Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ,... Dẫu vậy, bên cạnh thành công của mình, nữ diễn viên họ Triệu cũng tạo dựng cho bản thân không ít lượng anti fan. Thậm chí số lượng người anti cô nàng cũng được cho là thuộc hàng top Cbiz những mỹ nhân bị ghét nhất.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây, một chủ đề có liên quan trực tiếp đến Triệu Lộ Tư được đăng tải trên mạng tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo đó, có blogger đã đặt câu hỏi rằng: "Vì sao lúc Triệu Lộ Tư chưa nổi tiếng, rất nhiều người đều khen cô ấy xinh đẹp, nhưng giờ nàng tiểu hoa thành danh rồi thì họ lại thay đổi lời nhận định, cảm thấy khuôn mặt của cô ấy phổ thông, chẳng có gì nổi bật".