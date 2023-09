Thần Ẩn: Tạo hình của Triệu Lộ Tư bị fan chê tơi tả, lý do là vì điều này?

Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư tiếp tục tham gia vào phim trường Thần Ẩn. Đây chính là dự án phim lớn không kém của mỹ nhân xuyên không nên netizen đang dành sự quan tâm rất lớn.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Ngay từ những tạo hình đầu tiên ở Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tạo hình cổ trang được đầu tư kỹ lưỡng giúp làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu của cô nàng. Chính vì vậy, netizen xứ Trung kỳ vọng đây sẽ tiếp tục trở thành bộ phim có được thành công nữa của nữ diễn viên.

Tuy nhiên mới đây, một hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn được đăng tải khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Trong bức ảnh này, nàng tiểu hoa lộ gương mặt tròn, to và có phần xuống sắc so với mọi khi, thậm chí khi đứng cạnh bạn diễn mỹ nhân xuyên không bị cho là không xứng.

Bức ảnh khiến cô nàng bị fan chê tơi tả - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh này quá mờ vậy nên nhan sắc của Triệu Lộ Tư mới bị dìm. Khi lên phim, phần hậu kỳ sẽ chèn thêm hiệu ứng vậy nên chắc chắn nàng tiểu hoa sẽ đẹp hơn trong những hình ảnh ở hậu trường.

Phim Thần Ẩn có nội dung được xem như là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải (do Vương An Vũ đóng) và A Âm (do Triệu Lộ Tư đóng).

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị netizen quay lưng không còn ủng hộ như trước, tất cả chỉ vì điều này? Có thông tin cho rằng Triệu Lộ Tư đang bị cư dân mạng Trung Quốc tẩy chay vì gương mặt không còn được ăn khách như trước.

