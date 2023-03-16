Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng

Sao quốc tế 16/03/2023 17:10

Bạch Lộc đang tận dụng những drama của Triệu Lộ Tư để làm bàn đạp gia tăng lưu lượng.

Dù không lượng fan khổng lồ lẫn sức hút bùng nổ với truyền thông như các ngôi sao hạng A nổi tiếng khác nhưng Bạch Lộc vẫn được đánh giá là nữ diễn viên có năng lực khá triển vọng. Tiêu biểu có thể kể đến như một số tác phẩm tiêu biểu của cô nàng là Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Châu Sinh Như Cố…Đều đã có được thành công đáng kể. 

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng - Ảnh 1
Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Bạch Lộc lại được đánh giá là khá “chơi vơi” giữa dàn tiểu hoa 9x. Danh tiếng và địa vị của cô nàng không thể so được với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử nên chỉ có thể cọ nhiệt dàn hoa 95. Trong đó, Triệu Lộ Tư là người được Bạch Lộc “ưu ái nhất”.

Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin cho biết phía đoàn đội của Bạch Lộc đang nghĩ cách tăng nhiệt độ cho cô nàng. Trong đó đáng chú ý nhất chính là việc Triệu Lộ Tư đã bị đội ngũ của mỹ nhân này cho vào tầm ngắm với loạt drama gần đây. 

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng - Ảnh 2Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng - Ảnh 3

Bên cạnh đó, trên đường đua phim ảnh Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cũng có cạnh tranh lớn. Nếu phía nàng “gà cưng” Vu Chính có dự án tiên hiệp là Trường Nguyệt Tẫn Minh thì Triệu Lộ Tư cũng có Thần Ẩn. Hay như sao nữ họ Triệu vừa quay xong Vụng Trộm Không Thể Giấu thì Bạch Lộc cũng đã nhận lời tham gia Dĩ Ái Vi Doanh cùng Vương Hạc Đệ.

Chỉ cần có màn thể hiện ấn tượng cùng đợt ra mắt sản phẩm của Triệu Lộ Tư, khả năng 2 mỹ nhân này bị đem ra so sánh là rất cao và đây chính xác là điều mà đoàn đội của Bạch Lộc mong muốn bởi sức hút của Triệu Lộ Tư trong 2 năm gần đây là rất cao. 

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