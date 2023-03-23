Hé lộ nhan sắc thực sự của mỹ nhân được mệnh danh đẹp ngang ngửa Địch Lệ Nhiệt Ba?

Nhan sắc thật sự của mỹ nhân được mệnh danh đẹp ngang ngửa Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người bất ngờ.

Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham gia một sự kiện của thương hiệu do cô làm người đại diện. Sau khi sự kiện này kết thúc, một hotgirl lạ mặt đã đăng hình chụp chung với mỹ nhân tân cương. Điều khiến cho bức hình trở nên vô cùng hot chính là nhan sắc của cô gái không hề thua kém Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tuy nhiên, thời điểm đó cũng có ý kiến cho rằng bức ảnh bị photoshop quá đà khiến nữ chính Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh mất hết nét.

Mới đây, một bức ảnh chụp vội của nàng hotgirl mạng và Địch Lệ Nhiệt Ba ở hậu trường sự kiện đã được đăng tải. Không có lớp photoshop, trong khi Nhiệt Ba vẫn giữ được phong độ nhan sắc của mình thì cô gái bên cạnh lại xuống cấp rõ rệt.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Là môi sao nổi tiếng, lại có nhan sắc nổi bật trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay vậy nên Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên bị dùng làm “thước đo” để so sánh. Đa số cư dân mạng đều cho rằng nàng hotgirl kia quá đề cao mình khi dám so sánh với nàng hoa tuyết Tân Cương.

Hiện những hình ảnh của nàng hotgirl mạng và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang là đề tài bàn tán của cư dân mạng.

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