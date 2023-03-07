Nhan sắc của 'em gái' Dương Mịch gây sót CĐM xứ Trung, lấn lướt cả Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 07/03/2023 14:28

Em gái Dương Mịch khiến netizen ngỡ ngàng với nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ.

Cách đây không lâu, Dương Mịch đã gia nhập vào đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng. Ở dự án này, nàng tiểu hoa hợp tác cùng đàn em Cung Tuấn. Đây cũng được xem là dự án lớn của Dương Mịch trong năm mới để gỡ gạc lại hình ảnh thất vọng trong năm cũ vừa rồi. 

Nhan sắc của 'em gái' Dương Mịch gây sót CĐM xứ Trung, lấn lướt cả Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Dương Mịch vào vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng, ngoài ra phim còn có sự tham gia của rất nhiều mỹ nhân khác. Một trong những cái tên được chú ý nhiều nhất là Hồ Liên Hinh đảm nhận vai Đồ Sơn Dung Dung. Nhan sắc của người đẹp họ Hồ không khỏi khiến nhiều fan say đắm, thậm chí một số người còn nhận xét là cô ''em gái'' của Dương Mịch còn đẹp lấn lướt hơn cả nữ diễn viên. 

Nhan sắc của 'em gái' Dương Mịch gây sót CĐM xứ Trung, lấn lướt cả Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Nhan sắc của Hồ Liên Hinh được nhận xét lất át của mỹ nhân tân cương Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet 

Mới đây, Hồ Liên Hinh lại lần nữa khiến công chúng ngỡ ngàng khi tung ra bộ ảnh tạp chí mới. Vẻ đẹp mang đậm vibe cổ điển, nhẹ nhàng của cô nàng ngay lập tức nhận về vô số lời khen ngợi. Nhìn vào những bức ảnh này, không ít netizen xứ Trung tự tin khẳng định cô nàng sẽ trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật trong năm 2023 này. 

Thậm chí, có cư dân mạng nhận xét nhan sắc của Hồ Liên Hinh cũng một 9 một 10 với Địch Lệ Nhiệt Ba. Cả hai đều sở hữu vẻ đẹp lai tây, nhưng ở nàng mỹ nữ Tân Cương khán giả thấy đặc trưng này rõ nét hơn. 

Hồ Liên Hinh vẫn còn là cái tên rất mới trong giới giải trí. Cô nàng được biết đến qua các bộ phim như Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta, Nhân Thế Gian, Cuộc Sống Lý Tưởng Của Tình Yêu. Hiện giờ khán giả đang vô cùng mong đợi vai diễn Đồ Sơn Dung Dung của cô nàng trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

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