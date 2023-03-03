Điểm mặt những ngôi sao đóng vai phản diện hay nhất Cbiz: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cùng góp mặt

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh là một trong số những mỹ nhân đóng vai phản diện để lại ấn tượng nhiều nhất.

Đường Yên từng đảm nhận vai phản diện Nữ Hy trong web drama Thiên Ý: Tần Thiên bảo giám. Nhân vật này là vị thần tối cao nhưng mưu mô và thủ đoạn, luôn âm thầm gây ra nhiều tai họa cho các nhân vật khác. Đáng nói cô phác họa cực kỳ rõ rét tâm trạng, đến thần thái trên gương mặt giúp người xem cảm nhận rõ được nhân vật mà nữ diễn viên thủ vai.

Đường Yên - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa là một câu chuyện tình kéo dài ba đời ba kiếp của hai nhân vật chính là Bạch Thiển và Dạ Hoa. Vì vậy, Dương Mịch cũng phải tự mình đảm nhận 3 nhân vật khác nhau: Bạch Thiển, Tư Âm, Tố Tố. Tuy nhiên, cô còn có thêm một vai nhỏ phản diện khác, đó là Huyền Nữ, một người phụ nữ có gương mặt y hệt 3 nhân vật kia.

Dù là một kẻ có tâm địa rắn độc thì phân cảnh Huyền Nữ bị Bạch Thiển lấy lại dung mạo đã từng cho mượn khiến khán giả cũng cảm thấy xót xa cho một cuộc đời sống khổ sở dưới lớp mặt nạ như vậy. Dù phải đảm nhận nhiều nhân vật cùng 1 lúc nhưng với kỹ năng đã được kiểm chứng qua nhiều năm, Dương Mịch vẫn dễ dàng hoàn thành tốt, không những vậy đây cũng là một trong những vai diễn giúp mỹ nhân này được khen ngợi hết mực.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh trong Cung Tỏa Trầm Hương vào vai Lưu Ly, một cung nữ tâm địa mưu mô, tàn nhẫn. Vì quyền lực mà cô sẵn sàng hại chị em tốt của mình không chút nương tay. Gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh rất phù hợp với bề ngoài nhìn rất đơn giản của Lưu Ly, ẩn sâu bên dưới lại xảo quyệt, khiến khán giả giận đến nghiến răng nghiến lợi.

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