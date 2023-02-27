Bất ngờ với mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 27/02/2023 21:16

Trái ngược với lời đồn, mỹ nhân rating luôn coi Dương Mịch là tấm gương sáng để học hỏi.

Triệu Lệ Dĩnh đang là gương mặt có hoạt động sôi nổi nhất ở giai đoạn 2022 - 2023 trong các tiểu Hoa 85 của Cbiz. Ngoài việc tham gia đóng chính trong các bộ phim nữ chủ như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hay Dã Man Sinh Trưởng, dù rất bận rộn nhưng mới đây một nam blogger nổi tiếng đã tiết lộ những dự định sắp tới của nữ diễn viên trong đó có liên quan đến Dương Mịch

Bất ngờ với mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Đầu năm 2022, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh làm giám chế và một số vị trí khác ở đoàn phim Dữ Phượng Hành. Đây là dự án cổ trang được chế tác quy mô lớn, đánh dấu màn “tái hợp” đầy duyên nợ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện. Những bức ảnh tại hậu trường gần đây cũng khiến fan vô cùng phấn khích chờ ngày bộ phim ra mắt. 

Theo đó, một blogger xứ Trung lên bài tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh cũng muốn mở một công ty riêng để nâng đỡ đàn em, nhất là những người mới. Nhưng nhìn tấm gương của Dương Mịch và thiệt thòi mà cô gặp phải khi ở Gia Hành, mỹ nhân họ Triệu có chút đắn đo. 

Bất ngờ với mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
 

Được biết, phía Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và các diễn viên liên quan chưa lên tiếng xác nhận về thông tin này. Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả đang bàn luận xôn xao về tin tức mới có liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh. Khán giả chia thành 2 luồng ý kiến trước thông tin này. 

Theo đó, đa phần công chúng cho rằng với tài năng và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, việc cô mở công ty truyền thông để nâng đỡ người mới là không khó. Dẫu vậy với khối lượng công việc khủng như ở hiện tại sức khỏe sẽ chính là một trong những điều buộc nữ diễn viên phải xem xét thật kỹ lưỡng trước ky mở công ty. 

Bất ngờ với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm ở Cbiz

Bất ngờ với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm ở Cbiz

Từ chỗ chân ướt chân ráo vào giới phồn hoa Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh đã từng bước lên đến ngôi vị khiến nhiều người kinh ngạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch sao Châu Á sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm ở Cbiz

Bất ngờ với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm ở Cbiz

Lý Nhất Đồng có màn diễn xuất đỉnh cao, vượt qua cả Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Lý Nhất Đồng có màn diễn xuất đỉnh cao, vượt qua cả Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Netizen phát sốt trước thông tin Đường Yên sắp tái xuất Cbiz, đã vậy còn đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Netizen phát sốt trước thông tin Đường Yên sắp tái xuất Cbiz, đã vậy còn đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Vượt qua Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh ngang nhiên giành lấy giải thưởng nhân vật nữ có sức ảnh hưởng của năm

Vượt qua Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh ngang nhiên giành lấy giải thưởng nhân vật nữ có sức ảnh hưởng của năm

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khen ngợi là ngôi sao có phẩm chất tốt vì điều này, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn'

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khen ngợi là ngôi sao có phẩm chất tốt vì điều này, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn'

Hậu tin đồn hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác chính thức lên tiếng tiết lộ sự thật

Hậu tin đồn hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác chính thức lên tiếng tiết lộ sự thật

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới