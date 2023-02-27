Bất ngờ với mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh?

Trái ngược với lời đồn, mỹ nhân rating luôn coi Dương Mịch là tấm gương sáng để học hỏi.

Triệu Lệ Dĩnh đang là gương mặt có hoạt động sôi nổi nhất ở giai đoạn 2022 - 2023 trong các tiểu Hoa 85 của Cbiz. Ngoài việc tham gia đóng chính trong các bộ phim nữ chủ như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hay Dã Man Sinh Trưởng, dù rất bận rộn nhưng mới đây một nam blogger nổi tiếng đã tiết lộ những dự định sắp tới của nữ diễn viên trong đó có liên quan đến Dương Mịch.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Đầu năm 2022, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh làm giám chế và một số vị trí khác ở đoàn phim Dữ Phượng Hành. Đây là dự án cổ trang được chế tác quy mô lớn, đánh dấu màn “tái hợp” đầy duyên nợ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện. Những bức ảnh tại hậu trường gần đây cũng khiến fan vô cùng phấn khích chờ ngày bộ phim ra mắt.

Theo đó, một blogger xứ Trung lên bài tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh cũng muốn mở một công ty riêng để nâng đỡ đàn em, nhất là những người mới. Nhưng nhìn tấm gương của Dương Mịch và thiệt thòi mà cô gặp phải khi ở Gia Hành, mỹ nhân họ Triệu có chút đắn đo.





Được biết, phía Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và các diễn viên liên quan chưa lên tiếng xác nhận về thông tin này. Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả đang bàn luận xôn xao về tin tức mới có liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh. Khán giả chia thành 2 luồng ý kiến trước thông tin này.

Theo đó, đa phần công chúng cho rằng với tài năng và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, việc cô mở công ty truyền thông để nâng đỡ người mới là không khó. Dẫu vậy với khối lượng công việc khủng như ở hiện tại sức khỏe sẽ chính là một trong những điều buộc nữ diễn viên phải xem xét thật kỹ lưỡng trước ky mở công ty.

Bất ngờ với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm ở Cbiz Từ chỗ chân ướt chân ráo vào giới phồn hoa Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh đã từng bước lên đến ngôi vị khiến nhiều người kinh ngạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-moi-quan-he-that-su-giua-duong-mich-va-trieu-le-dinh-560259.html