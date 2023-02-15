Lý Nhất Đồng có màn diễn xuất đỉnh cao, vượt qua cả Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Chị gái Bạch Lộc xuất sắc vượt qua nữ hoàng rating Triệu Lệ Dĩnh một cách thuyết phục.

Trong năm 2022 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đánh dấu một cột mốc lớn trong sự nghiệp khi có đến hai dự án chuyển hình lên sóng liên tiếp. Ở thời điểm lên sóng cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ đều có danh tiếng tốt. Không chỉ vậy cá nhân nữ hoàng rating còn được khen ngợi hết lời bởi khả năng diễn xuất cực đỉnh của mình.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù có danh tiếng tốt, thế nhưng rating của cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ đều không được cao. Thậm chí, còn thấp hơn kỳ vọng rất nhiều khiến một bộ phận fan của Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng thanh minh cho thần tượng. Họ cho rằng vì cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ đều chiếu trên đài vệ tinh nhỏ, vậy nên mức rating thu về mới không cao. Chưa kể với cốt truyện còn khá mới mẻ nên khó lòng thu hút được người xem.

Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Vậy mà mới đây, cả Triệu Lệ Dĩnh và fan lại bị phim mới của Lý Nhất Đồng “vả thẳng mặt”. Cụ thể, cách đây không lâu bộ phim Cuồng Tiêu do Trương Dịch, Trương Tụng Văn, Lý Nhất Đồng đóng chính đã bạo lớn khi chiếu trên đài CCTV8. Bộ phim nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng về cả nội dung và diễn xuất. Vậy mà mới đây, khi chiếu lại trên đài Bắc Kinh, Cuồng Tiêu vẫn có rating phá 1.

Đây chính xác là điều khiến cho những ai yêu thích Triệu Lệ Dĩnh phải cảm thấy không hề vui khi liên tiếp có những thông tin cho rằng cô nàng được khen ngợi chẳng qua là do truyền thông nâng đỡ mà thôi, chứ làm gì có chuyện phim hay đóng tốt mà lại có số điểm thấp đến như vậy.

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