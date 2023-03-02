Từ một cô gái nông thôn, Triệu Lệ Dĩnh đã từng bước leo lên ngôi vị cao nhất tại Cbiz.

Sau mười mấy năm hoạt động trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh gặt hái được những thành công lớn trong sự nghiệp của mình. Trong dàn tiểu hoa cùng lứa, có thể nói độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh không hề thua kém Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi. Chưa kể sức hút của mỹ nhân họ Triệu còn lớn đến nỗi được fan ưu ái dành tặng cho biệt danh là ''ngôi sao quốc dân'' tại Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong số những nữ minh tinh trẻ được lòng người hâm mộ lớn tuổi. Dương Siêu Việt từng chia sẻ, chính mẹ của cô cũng rất hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Cụ thể, trong một livestream của mình, khi được hỏi có WeChat của Triệu Lệ Dĩnh không, Dương Siêu Việt suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hình như là có nhỉ. Tôi nhớ là chị Lệ Dĩnh khi đó còn tặng cho tôi món trang sức có hình chiếc muỗng”. Được biết sợi dây chuyền đó là món quà nàng tiểu hoa tặng cho các thành viên trong show Nhà hàng Trung Hoa.

Dương Siêu Việt còn quay sang nói với người bên cạnh: "Mẹ tôi muốn có lắm luôn, mẹ tôi còn bảo ui chao đây là Triệu Lệ Dĩnh tặng con à, con tặng mẹ được không. Mẹ tôi thích Triệu Lệ Dĩnh lắm ấy”. Ngoài ra nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ về quá khứ khó khăn của cô nàng để rồi cố gắng có được thành công như ở thời điểm hiện tại. Cô nàng được netizen gọi là ngôi sao quốc dân - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh đã xuất thân từ nông thôn, cô sinh ra ở tại Lang Phường, Hà Bắc. Triệu Lệ Dĩnh đã từng chia sẻ gia đình mình đều là nông dân, cha cô nguyên là một cảnh sát nhân dân ở đồn công an, và mẹ bán hàng trong một cửa hàng bách hóa. Không bối cảnh hùng hậu, không có chút liên quan đến nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh dường như xa lạ hoàn toàn với giới giải trí. Từ vùng quê nghèo hẻo lánh, gia cảnh của cô đã kém hẳn những ngôi sao khác trong làng giải trí. Tuy xuất thân bình thường nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa từng giấu giếm hay là tự ti về quá khứ của mình. Trong một lần phỏng vấn cô đã cho biết: “Tôi rất biết ơn cha mẹ đã cho tôi có một gương mặt như vầy, cũng không giống như tôi là người vốn được sinh ra ở tại miền quê.”

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