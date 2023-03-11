Mặc váy bó sát mỏng manh đi sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng rực rỡ với nhan sắc 'tiên nữ'

Mới đây theo một số trang báo uy tín ở Trung Quốc đã đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia một sự kiện thương mại. Mỹ nhân Tân Cương khoe vóc dáng yêu kiều trong bộ váy bó sát, mỏng manh. Chưa dừng lại ở đó thần thái của cô nàng không khỏi khiến netizen phát sốt vì vừa xinh đẹp lại còn cực kỳ khí chất.

Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện - Ảnh: Internet

Trong sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ bộ phim Công tố tinh anh là dự án có lời thoại khó nhất mà cô từng tham gia. Nữ diễn viên cũng không giấu giếm tham vọng thử sức trong dòng phim chính kịch với vai diễn có chiều sâu hơn qua đó từng bước cải thiện được điểm yếu diễn xuất cũng như mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp điện ảnh của mình trong tương lai.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin mang thai với nam diễn viên Hoàng Cảnh Du. Hai người từng hợp tác trong phim Hạnh phúc trong tầm tay, thậm chí khán giả từng nhiều lần soi ra bằng chứng cả 2 có hint hẹn hò với nhau nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức nghi vấn và chưa có gì là chắc chắn cả.