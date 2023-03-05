Được coi là mỹ nhân hạng A Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phải chào thua trước nhân vật này?

Sao quốc tế 05/03/2023 18:50

Trong tháng 3 này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có màn ''đối đầu'' với mỹ nhân thanh xuân Đàm Tùng Vận.

2023 được xem là đường đua khốc liệt của dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Mới đây, trên mạng đã lan truyền một danh sách phim sẽ chiếu đài vào tháng 3 này khiến công chúng chú ý. Trong đó có những nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng đình đám của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. 

Đáng chú ý nhất phải kể đến phim của hai nữ diễn viên đình đám lứa 9x là Địch Lệ Nhiệt BaĐàm Tùng Vận. Cùng có phim lên sóng nên không quá ngạc nhiên khi cả 2 bị đem ra so sánh với nhau xem ai hơn ai. 

Được coi là mỹ nhân hạng A Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phải chào thua trước nhân vật này? - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đưa ra Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lên sóng vào ngày 12/3 trên đài Chiết Giang. Trong khi đó, Quy Lộ của Đàm Tùng Vận sẽ chiếu vào 13/3 trên đài Hồ Nam. Dân tình cho rằng đài Chiết Giang không có lượng khán giả cao bằng Hồ Nam nên sẽ khó mà cạnh tranh khoản rating khi phim chiếu được. 

Được coi là mỹ nhân hạng A Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phải chào thua trước nhân vật này? - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá thấp hơn so với Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, diễn xuất của hai ngôi sao này cũng có cách biệt rất lớn. Trong khi Đàm Tùng Vận thường xuyên được khen ngợi thì diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại rất thất thường. Thậm chí một số người còn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều khả năng sẽ thua đau trước Đàm Tùng Vận. 

Tuy nhiên, việc Công Tố Tinh Anh và Quy Lộ có thực sự lên sóng vào tháng 3 này hay không vẫn còn là ẩn số lớn. Thêm vào đó, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba lại sở hữu dàn diễn viên thực lực cực kỳ đáng nể nên khó mà đoán trước được.

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