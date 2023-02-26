Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba mong muốn rời Gia Hành nhưng không thể vì còn vướng mắc điều này?

Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen.

Tin đồn Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ sớm rời khỏi Gia Hành đã được cư dân mạng bàn tán trong một năm trở lại đây. Dù cả hai phía vẫn chưa lên tiếng xác nhận, tuy nhiên với những gì ở hiện tại thì việc cả 2 rời đi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mới đây, một bài viết được đăng tải có liên quan đến vụ việc trên tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, như tin tức từ blogger tung tin đầu tiên về chuyện Dương Mịch rời khỏi Gia Hành, Mỹ nhân tân cương không thể rời Gia Hành ngay lập tức vì đang bị vướng mắc một số vấn đề.

Trước đó, cũng đã từng có tin đồn rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang muốn "dứt áo ra đi" sau khi hết hợp đồng với công ty chủ quản. Dẫu vậy với việc mới ký hợp đồng, cộng thêm một số tin tức được nam blogger cho rằng nếu rời đi cô sẽ bị Gia Hành đì khá nhiều nên tạm thời người đẹp họ Địch chưa thể rời khỏi công ty ở thời điểm hiện tại.

Cặp đôi nhiều khả năng sẽ rời Gia Hành trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Việc Gia Hành làm mọi cách để giữ chân mỹ nhân tân cưỡng cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi sau khi mất đi một "át chủ bài" quan trọng là Dương Mịch, phía Gia Hành đương nhiên sẽ không muốn tuột mất thêm một "cần kiếm cơm" tiềm năng khác là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được biết đến là cặp chị em cực kỳ thân thiết của Cbiz. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau và khoe những khoảnh khắc “yêu thương” trên mạng. Thậm chí, Dương Mịch còn không ít lần nhường tài nguyên cho người đàn em tại thời điểm Địch Lệ Nhiệt Ba mới chân ướt chân ráo vào Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-ich-le-nhiet-ba-mong-muon-roi-gia-hanh-nhung-khong-the-vi-con-vuong-mac-ieu-nay-559893.html