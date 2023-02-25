Hậu tin đồn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba đón tin vui sau chuỗi ngày vắng bóng trên màn ảnh Cbiz

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba còn hai dự án phim đang chờ lên sóng là An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh. Trước đó đã có thông tin cho rằng cả 2 bộ phim sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian mới có thể cho ra mắt khán giả thì mới đây nhất, netizen xứ Trung không thể nào vui mừng hơn khi có thông tin bộ phim An Lạc Truyện sẽ công chiếu vào quý 2 năm 2023.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong buổi đóng máy của dự án - Ảnh: Internet

An Lạc Truyện là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam Sơn Hà Lệnh – Cung Tuấn. Cặp đôi tuy bị đánh giá có diễn xuất thất thường nhưng lại sở hữu ngoại hình cực phẩm. Thậm chí, trước đó những hình ảnh hậu trường của cả 2 cũng khiến fan đứng ngồi không yên vì quá đẹp đôi.