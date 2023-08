Hậu tin đồn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba đón tin vui sau chuỗi ngày vắng bóng trên màn ảnh Cbiz

An Lạc Truyện là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam Sơn Hà Lệnh – Cung Tuấn. Cặp đôi tuy bị đánh giá có diễn xuất thất thường nhưng lại sở hữu ngoại hình cực phẩm. Thậm chí, trước đó những hình ảnh hậu trường của cả 2 cũng khiến fan đứng ngồi không yên vì quá đẹp đôi.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba còn hai dự án phim đang chờ lên sóng là An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh . Trước đó đã có thông tin cho rằng cả 2 bộ phim sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian mới có thể cho ra mắt khán giả thì mới đây nhất, netizen xứ Trung không thể nào vui mừng hơn khi có thông tin bộ phim An Lạc Truyện sẽ công chiếu vào quý 2 năm 2023.

Tuy đã đóng máy từ lâu, thế nhưng đến nay An Lạc Truyện vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức. Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại nếu bị ngâm quá lâu nhiệt độ và sức hút của phim sẽ bị giảm đi không ít. Vì thế cho nên nếu thông tin trên là sự thật, rõ ràng là tin không thể nào vui hơn dành cho đoàn làm phim cũng như cá nhân Địch lệ Nhiệt Ba bởi thời gian vừa rồi cô nàng chỉ thường được nhắc đến qua tin đồn mang thai và buộc phải dừng mọi hoạt động để sinh nở.

An Lạc Truyện chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng. Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành.