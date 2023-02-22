Hậu drama sang nước ngoài sinh con, fan lo lắng phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba khó lòng đạt được thành công

Mới đây nhất theo một số nguồn tin uy tín từ báo Trung Quốc cho biết bộ phim chuyển hình của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp được lên sóng.

Sau một loạt phim ngôn tình, cổ trang, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ khi nhận được vai nữ chính trong bộ phim Công Tố Tinh Anh. Đây là dự án chính kịch trọng điểm được đầu tư lớn nên được rất nhiều người chú ý đến chưa kể đây cũng là bộ phim đánh dấu cho màn xuất hiện trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba sau một thời gian dài vắng bóng.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin cho biết Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính sắp lên sóng. Bộ phim sẽ chính thức được chiếu trên đài vào ngày 12/3 này.

Dù là dự án chính kịch trọng điểm, song Công Tố Tinh Anh vẫn khiến nhiều người lo ngại, nhất là nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, phim đã tung trailer và thu về sự quan tâm lớn của khán giả. Chưa bàn đến việc tin đồn về việc sinh con của cô nàng nhưng netizen rõ ràng có sự lo lắng khi cô vốn không được đánh giá cao trong khả năng diễn xuất lại thêm đây là một dự án lớn nên thất bại sẽ khiến cho tình cảnh của nữ diễn viên trở nên xấu hơn bao giờ hết.





Dù vậy, có một bộ phận cư dân mạng cho rằng khả năng Công Tố Tinh Anh có thể lên sóng vào tháng 3 rất thấp. Hiện tại dù nền tảng đã chiêu thương nhưng đây là phim chiếu đài nên vẫn phải chờ phía nhà đài xếp lịch mới phát sóng được.

Ngoài Công Tố Tinh Anh, hiện Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn một bộ phim nữa chờ lên sóng là An Lạc Truyện. Trong dự án này, nàng mỹ nữ Tân Cương hợp tác cùng mỹ nam Sơn Hà Lệnh – Cung Tuấn. Dù đóng máy trước cả Công Tố Tinh Anh, song đến nay An Lạc Truyện vẫn chưa có lịch chiếu.

Nội dung bộ phim dựa trên 10 vụ án điển hình trong quá trình trấn áp tội phạm công nghệ cao đã bị các cơ quan Kiểm sát Trung Quốc trừng trị từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

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