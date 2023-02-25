Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức comeback Cbiz, tin đồn mang thai bị xóa bỏ chỉ sau một hành động nhỏ

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba tại sân bay khiến fan phát sốt tột độ vì quá đỗi xinh đẹp.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng ở ẩn suốt một thời gian dài khiến các fan không khỏi lo lắng. Không chỉ vậy tin đồn cô có thai với Hoàng Cảnh Du bất ngờ được lan truyền một cách chóng mặt chỉ sau một bức hình để lộ thân hình có phần phát tưởng của mình. Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du - Ảnh: Internet Dẫu vậy mỹ nhân tân cương liên tục phủ nhận giả thuyết trên và cho rằng bản thân chỉ là muốn có thời gian tận hưởng bên người thân yêu của mình.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức tái xuất trong sự trông ngóng của các fan. Theo đó, loạt ảnh cô nàng xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh đã gây chú ý. Không chỉ xinh đẹp như ngày nào, các netizen xứ Trung còn bất ngờ với vòng eo nhỏ nhắn của nữ diễn viên.

Mỹ nhân tân cương xuất hiện xinh đẹp tại sân bay - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý nhất lại là hành động đẩy hành lý của Địch Lệ Nhiệt Ba. Có thể thấy lần đi làm này cô nàng mang theo rất nhiều đồ và tự mình dung xe để đẩy. Chỉ với hành động nàng Địch Lệ Nhiệt Ba đã đập tan mọi tin đồn về việc có thai với Hoàng Cảnh Du.

Trước đó, có nhiều thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ trở thành nữ chính của dự án phim truyền hình Kiếm Sắc và Hoa Hồng. Bạn diễn của cô nàng lần này là Kim Thế Giai – một nam diễn viên có diễn xuất chắc tay. Chưa kể dự án An Lạc Truyện của nữ diễn viên cũng có thông tin cho biết sẽ được trình chiếu vào quý 2 năm 2023. Với việc tái xuất lần này, khán giả mong rằng sẽ được chứng kiến sự phát triển của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài ra nàng hoa tuyết Tân Cương còn hai bộ phim chưa được chiếu là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện.

Hậu drama sang nước ngoài sinh con, fan lo lắng phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba khó lòng đạt được thành công Mới đây nhất theo một số nguồn tin uy tín từ báo Trung Quốc cho biết bộ phim chuyển hình của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp được lên sóng.

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