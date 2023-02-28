Hậu drama mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn tái xuất khiến fan phát sốt với vòng 2 khá lạ

Vóc dáng của Địch Lệ Nhiệt Ba mới đây không khỏi khiến nhiều người cảm thấy vấn khích.

Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý sau một loạt tin đồn bủa vây. Nữ diễn viên trẻ bị cho là đang mang thai con của Hoàng Cảnh Du - nam thần từng hợp tác chung với cô trong bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Dù liên tục phủ nhận thông tin trên nhưng với những bằng chứng được fan đưa ra ít nhiều cũng khiến cho nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở bởi cô nàng dường như đã mất tích gần 1 năm tại Cbiz.

Mới đây nhất nam blogger nổi tiếng xứ Trung là Trương Tiểu Hàn đã bất ngờ tung ra video Địch Lệ Nhiệt Ba quay quảng cáo hôm chủ nhật vừa rồi. Nàng mỹ nhân Tân Cương xuất hiện với mái tóc được thắt 2 bím vô cùng trẻ trung, năng động trong bộ trang phục tennis, tuy nhiên điều khiến dân tình để mắt nhiều nhất chính là vóc dáng nõn nà của người đẹp họ Địch.

Nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Trước những hình ảnh này, một số bộ phận netizen cho rằng việc mỹ nhân tân cương có thai là hoàn toàn không thể bởi việc lấy lại vóc dáng sau khi sinh với thời gian ngắn dường như là điều không thể. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những diễn viên rất được yêu thích tại Trung Quốc nhờ sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng chuẩn và có nét diễn riêng biệt. Cho đến thời điểm hiện tại, người đẹp Tân Cương đã bỏ túi nhiều vai diễn trong các bộ phim lớn, để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả như: A Na Nhĩ Hãn, Liệt Hỏa Như Ca, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh,...

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