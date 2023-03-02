Vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc trở thành mỹ nhân có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất Cbiz

Sao quốc tế 02/03/2023 17:05

Bạch Lộc sở hữu cơ thể hoàn hảo nhất Cbiz khiến fan phát sốt.

Với ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tốt Bạch Lộc hiện đang là một trong những nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Chưa dừng lại ở đó nữ diễn viên gà cưng của Vu Chính sở hữu trong tay nhiều dự án lớn tại Cbiz, đáng chú ý mới đây nữ diễn viên còn là tâm điểm tại một sự kiện. 

Vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc trở thành mỹ nhân có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất Cbiz - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi xuất hiện trong một sự kiện gần đây, Bạch Lộc đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với tạo hình cực xinh đẹp. Cô nàng diện một chiếc váy quây ngực màu trắng tinh, vóc dáng của của nàng không khỏi khiến nhiều người say đắm. 

Nổi bật nhất chính là tỉ lệ cơ thể đáng mơ ước của Bạch Lộc. Thân hình đồng hồ cát của nàng “gà cưng” Vu Chính càng trở nên nổi bật hơn trong chiếc váy trắng. Thậm chí, có ý kiến cho rằng cô nàng đã vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành mỹ nhân có tỷ lên cơ thể đẹp nhất Cbiz.

Vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc trở thành mỹ nhân có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất Cbiz - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba từng nhiều lần khiến công chúng phải ngỡ ngàng khi diện váy bó sát khoe khéo đường cong cơ thể. Đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ giúp nàng mỹ nữ Tân Cương nổi bật khi đứng cạnh loạt mỹ nhân khác. Dẫu vậy thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với diện mạo bất thường thậm chí còn bị vướng vào nghi vấn mang thai khi xuất hiện những tấm ảnh vòng 2 to lên bất thường. 

Tựu chung lại, Bạch Lộc đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí xứ Trung không chỉ về phim ảnh mà còn cả về nhan sắc khi từng bước thăng hạng vẻ đẹp của mình khiến nhiều người không tiếc lời khen ngợi. 

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