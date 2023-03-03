Đẳng cấp như Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa tái xuất đã 'đá văng' sao nữ này để chiếm ngôi 'nữ thần thanh xuân'

Sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người cảm thấy phấn khích.

Là một trong những tiểu hoa lưu lượng hang đầu của Cbiz, vì vậy mỗi thông tin liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba đều nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Thời gian vừa rồi, mỹ nhân tân cương liên tục vướng phải tin đồn mang thai với bạn diễn Hoàng Cảnh Du tuy nhiên mọi chuyện đã dần lắng xuống khi những hình ảnh xuất hiện gần đây của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện trong một sự kiện mới. Trong lần lộ diện này, cô nàng diện một bộ trang phục trẻ trung với chân váy ngắn khoe khéo đôi chân dài thẳng tắp của mình. Vóc dáng của người đẹp ngay lập tức khiến dân tình xuýt xoa vì quá xinh đẹp.

Những hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba ngay lập tức leo hotsearch Weibo. Cũng trong sự kiện này, cô nàng đã hé lộ lý do ở ẩn thời gian qua là vì mệt mỏi. Vẻ đẹp tương trẻ, rạng rỡ của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình cho rằng cô nàng chính là nữ thần thanh xuân nổi bật nhất hiện nay. Một số người còn cho rằng kể cả Đàm Tùng Vận cũng không thể sánh bằng.

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Mới đây, Đàm Tùng Vận lại lần nữa diện trang phục học sinh trong bộ phim Quy Lộ (Đường Về) đóng cùng Tỉnh Bách Nhiên. Gương mặt trẻ trung, đáng yêu cùng nụ cười ngọt ngào giúp cô nàng chinh phục khán giả. Tuy nhiên, nếu so với Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng nữ diễn viên vẫn còn thua vài phần.

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