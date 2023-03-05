Được mệnh danh là nữ thần Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước đàn em tại sự kiện ở nước ngoài

Trở lại sau drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị sao trẻ lấn lướt ở sự kiện nước ngoài.

Sở hữu gương mặt lai tây ấn tượng cùng thân hình đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba từng vô số lần gây sốt khi xuất hiện trong các sự kiện. Không chỉ vậy vóc dáng của người đẹp họ Địch cũng được nhận xét là chuẩn như số đo của một hoa hậu quốc tế, chính vì vậy không quá khó hiểu khi cô nàng được netizen xứ Trung dành tặng cho danh hiệu nữ thần của Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Còn nhớ vào năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt cộng đồng mạng khi khoe sắc ở trời tây. Cô nàng diện một chiếc váy đen quyến rũ, đầu đội vương miện và thần thái, cử chỉ cực kiêu sa. Ngồi cạnh nhiều ngôi sao đình đám bên Châu Âu nhưng mỹ nhân tân cương vẫn không hề lép vế mà còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ thần thái lẫn nhan sắc đẹp hút hồn của mình.

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lộ diện sau thời gian dài ở ẩn. Cô nàng khoe vẻ đẹp quyến rũ của mình trong chiếc váy vàng lấp lánh. Dẫu vậy, sau loạt drama có liên quan đến việc mang thai dường như đã ảnh hưởng đến người đẹp khi cô bị cho là có thần thái tương đối mệt mỏi và kém sắc so với mọi khi.

Tôn Thiên - Ảnh: Internet

Trong khi nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba đang gây tranh cãi thì một sao nữ lứa 95 lại được công chúng chú ý vì vẻ ngoài quá xinh đẹp. Gần đây Tôn Thiên đã tham dự Tuần lễ thời trang tại Paris và nhận được vô số lời khen ngợi. Cô nàng để kiểu tóc xoăn bồng bềnh kết hợp cùng chiếc váy đỏ bó sát khoe đường cong cơ thể. Thậm chí, cô nàng còn được netizen khen ngợi là đã vượt qua cả Địch Lệ Nhiệt Ba.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uoc-menh-danh-la-nu-than-cbiz-ich-le-nhiet-ba-bat-ngo-lep-ve-truoc-an-em-tai-su-kien-o-nuoc-ngoai-561878.html