Được mệnh danh là nữ thần Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước đàn em tại sự kiện ở nước ngoài

Sao quốc tế 05/03/2023 19:50

Trở lại sau drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị sao trẻ lấn lướt ở sự kiện nước ngoài.

Sở hữu gương mặt lai tây ấn tượng cùng thân hình đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba từng vô số lần gây sốt khi xuất hiện trong các sự kiện. Không chỉ vậy vóc dáng của người đẹp họ Địch cũng được nhận xét là chuẩn như số đo của một hoa hậu quốc tế, chính vì vậy không quá khó hiểu khi cô nàng được netizen xứ Trung dành tặng cho danh hiệu nữ thần của Cbiz. 

Được mệnh danh là nữ thần Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước đàn em tại sự kiện ở nước ngoài - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Còn nhớ vào năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt cộng đồng mạng khi khoe sắc ở trời tây. Cô nàng diện một chiếc váy đen quyến rũ, đầu đội vương miện và thần thái, cử chỉ cực kiêu sa. Ngồi cạnh nhiều ngôi sao đình đám bên Châu Âu nhưng mỹ nhân tân cương vẫn không hề lép vế mà còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ thần thái lẫn nhan sắc đẹp hút hồn của mình. 

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lộ diện sau thời gian dài ở ẩn. Cô nàng khoe vẻ đẹp quyến rũ của mình trong chiếc váy vàng lấp lánh. Dẫu vậy, sau loạt drama có liên quan đến việc mang thai dường như đã ảnh hưởng đến người đẹp khi cô bị cho là có thần thái tương đối mệt mỏi và kém sắc so với mọi khi. 

Được mệnh danh là nữ thần Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước đàn em tại sự kiện ở nước ngoài - Ảnh 2
Tôn Thiên - Ảnh: Internet

Trong khi nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba đang gây tranh cãi thì một sao nữ lứa 95 lại được công chúng chú ý vì vẻ ngoài quá xinh đẹp. Gần đây Tôn Thiên đã tham dự Tuần lễ thời trang tại Paris và nhận được vô số lời khen ngợi. Cô nàng để kiểu tóc xoăn bồng bềnh kết hợp cùng chiếc váy đỏ bó sát khoe đường cong cơ thể. Thậm chí, cô nàng còn được netizen khen ngợi là đã vượt qua cả Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Được coi là mỹ nhân hạng A Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phải chào thua trước nhân vật này?

Được coi là mỹ nhân hạng A Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phải chào thua trước nhân vật này?

Trong tháng 3 này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có màn ''đối đầu'' với mỹ nhân thanh xuân Đàm Tùng Vận.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba Tôn Thiên sao châu á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Được coi là mỹ nhân hạng A Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phải chào thua trước nhân vật này?

Được coi là mỹ nhân hạng A Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phải chào thua trước nhân vật này?

Đẳng cấp như Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa tái xuất đã 'đá văng' sao nữ này để chiếm ngôi 'nữ thần thanh xuân'

Đẳng cấp như Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa tái xuất đã 'đá văng' sao nữ này để chiếm ngôi 'nữ thần thanh xuân'

Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần

Đọ sắc cùng mỹ nhân tân cương trong cùng một tạo hình, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị chê 'phèn' hơn Địch Lệ Nhiệt Ba gấp nhiều lần

Vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc trở thành mỹ nhân có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất Cbiz

Vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc trở thành mỹ nhân có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất Cbiz

Hậu drama mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn tái xuất khiến fan phát sốt với vòng 2 khá lạ

Hậu drama mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn tái xuất khiến fan phát sốt với vòng 2 khá lạ

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba mong muốn rời Gia Hành nhưng không thể vì còn vướng mắc điều này?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba mong muốn rời Gia Hành nhưng không thể vì còn vướng mắc điều này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 51 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 13 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 17 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới